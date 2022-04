Waffenlieferungen Ampel und Union einigen sich auf Ukraine-Antrag

Die Regierung und die größte Oppositionspartei sind sich bei Waffenlieferungen einig geworden. Eine Passage, um die die Fraktionen gestritten hatten, wurde gestrichen.

Berlin Die Unions- und die Ampel-Fraktionen haben sich nach Handelsblatt-Informationen auf einen gemeinsamen Antrag zu Waffenlieferungen und Ukraine-Hilfen geeinigt. CDU/CSU schließen sich dem von der Ampel vorgelegten zehnseitigen Entwurf an, nachdem SPD, Grüne und FDP den Passus zum Sondervermögen Bundeswehr verändert haben.

Die Unionsfraktion komme am Abend zu einer Sondersitzung zusammen, um die Änderung zu beraten, heißt es. Der Bundestag soll am Donnerstag über den nun gemeinsamen Antrag abstimmen. Darin bekennen sich die Parteien unter anderem zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine.

Die Union hatte sich an einer Formulierung des Ampel-Antrages gestört, wonach man das geplante Sondervermögen zur Stärkung der Bundeswehr „im Sinne der Beschlussfassung des Bundeskabinetts“ umsetzen werde. In dieser Form wollte sie dem Antrag nicht zustimmen, weil sie noch mit der Ampel über die Ausgestaltung des Sondervermögens verhandelt. Die Formulierung wurde gestrichen.

Nun werde die Union den Antrag der Ampel am Donnerstag mittragen, hieß es in Koalitionskreisen. Die Ampel-Regierung will das Sondervermögen im Grundgesetz verankern und braucht für die nötige Zweidrittel-Mehrheit die Stimmen der Union.

