Waffenlieferungen Bundesregierung weiter zögerlich bei Panzerlieferungen an die Ukraine – Polen kritisiert „Wortbruch“

Deutschland klammert sich an einen Nato-Beschluss, keine Schützen- oder Kampfpanzer westlichen Typs zu liefern. Doch daran wächst die Kritik aus dem In- und Ausland.

Bisher tabu für die Lieferung in die Ukraine. (Foto: dpa) Schützenpanzer Marder

Berlin Vor ein paar Tagen hatte die Bundesregierung noch gehofft, das leidige Thema los zu sein. Erst kündigte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) an, dass im Rahmen eines Ringtauschs 15 Leopard-2-Panzer an Tschechien gehen sollen, damit das Nachbarland seinerseits Panzer aus Sowjetzeiten an die Ukraine abgeben kann.

Und kurz darauf hieß es, dass noch im Juli die ersten 15 Gepard-Flugabwehrpanzer an die Ukraine geliefert werden sollen.

Die Hoffnung war, dass Kritiker, die Deutschland eine mangelnde Unterstützung der Ukraine mit schwerem Gerät vorwerfen, nun verstummen. Doch diese Hoffnung hielt nicht lange. Am Dienstag meldete sich Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos Polens Präsident Andrzej Duda zu Wort und warf der Bundesregierung in deutlichen Sätzen Wortbruch vor.

Deutschland habe zugesagt, Ersatz für Panzer zu liefern, die Polen an die Ukraine abgebe, sagte der Staatschef dem TV-Sender Welt. Dieses Versprechen sei nicht erfüllt worden. „Und offen gesagt: Wir sind sehr enttäuscht darüber.“

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen