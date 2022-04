Waffenlieferungen „Durchschaubarer Trick“ – Warum das Zwei-Milliarden-Euro-Paket der Ampel in der Kritik steht

Kanzler Olaf Scholz will Geld bereitstellen, damit die Ukraine Waffen kaufen kann. Doch beim Export von schweren Waffen verhält sich die Bundesregierung restriktiv.

Wer der Ukraine schwere Waffen liefern wolle, müsse auch das Risiko einer gefährlichen Eskalationsspirale benennen, heißt es aus der SPD. (Foto: dpa) Schützenpanzer Marder

Berlin In der Frage der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine erhöhen die Opposition und Ampelpolitiker den Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Sollte sich Scholz nicht bewegen, dann müsse er in der nächsten Woche mit einem entsprechenden Antrag der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag rechnen, twitterte Unionsfraktionsvize Johann Wadephul (CDU).

Der Regierungschef und seine Partei sind für ihre zögerliche Haltung von der Ukraine, aber auch von Nato-Staaten scharf kritisiert worden. Am Wochenende war bekannt geworden, dass Scholz zwei Milliarden Euro Militärhilfe freigeben will, um vor allem der Ukraine Waffenkäufe zu ermöglichen.

Weil Rüstungsexporte schwerer Waffen aber gleichzeitig restriktiv gehandhabt werden, sieht der liberale Koalitionspartner vor allem ein Ablenkungsmanöver: „Die Scheckbuchdiplomatie in Kombination mit Exportverweigerung wirkt auf mich wie der Versuch, international nicht mehr der Buhmann sein zu wollen“, sagte der Sprecher für Wehrtechnik und Beschaffungswesen der FDP-Fraktion, Alexander Müller, dem Handelsblatt.