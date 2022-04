Waffenlieferungen Rheinmetall bietet der Ukraine Panzer des Typs Leopard 1 an

Der Rüstungskonzern ist nicht nur bereit Marder-Schützenpanzer, sondern auch ausgemusterte Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Die ersten könnten schon in Kürze einsatzbereit sein.

Rheinmetall ist bereit, 50 bis 60 ausgemusterte Panzer des Typs an die Ukraine zu liefern. (Foto: Reuters) Schützenpanzer Marder

Berlin Der Rüstungskonzern Rheinmetall bereitet sich auf die Lieferung von Panzern in die Ukraine vor. Dazu zählt auch der Kampfpanzer Leopard 1, wie Vorstandschef Armin Papperger dem Handelsblatt sagte. Dabei handelt es sich um das Vorgängermodell des derzeit in der Bundeswehr eingesetzten Leopard 2. „Der erste Leopard 1 könnte in sechs Wochen geliefert werden“, sagte Papperger. Voraussetzung dafür sei die Zustimmung der Bundesregierung.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte am Montag am Rande eines EU-Außenministertreffens in Luxemburg betont, die Ukraine brauche weiteres militärisches Material – auch schwere Waffen. „Jetzt ist keine Zeit für Ausreden, sondern jetzt ist Zeit für Kreativität und Pragmatismus“, betonte Baerbock.

