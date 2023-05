Wahl in Bremen Bremer Wahlsieger ist der neue linke Rockstar der SPD

Berlin Andreas Bovenschulte lässt es gern krachen. Der Bremer Bürgermeister schmettert schon mal mit Gitarre vor den Ministerpräsidentenkollegen Queen-Songs. Ein bisschen Liebe zum Punk aus Jugendzeiten sei auch noch da, sagt er.

Inzwischen ist Bovenschultes Job die Sachlichkeit der Politik, gerockt hat er am Sonntag dennoch – zumindest aus Sicht der SPD die Wahl in Bremen. Bovenschulte und seine SPD holten bei der Wahl im kleinsten Bundesland laut Hochrechnungen von 18 Uhr am Sonntag 29,5 Prozent, 4,6 Prozent mehr als 2019.

Der 57-Jährige bleibt damit Bürgermeister und Bremen mit einiger Wahrscheinlichkeit die letzte linke Bastion in Deutschland, da Bovenschulte seine bisherige Koalition mit Grünen und Linken – die erste in einem westdeutschen Bundesland – rechnerisch fortsetzen kann.

Gestärkt durch den Wahlsieg, könnte er künftig auch in der Bundespolitik eine stärkere Rolle spielen. Bovenschulte brachte der SPD das, was die Partei nach der jüngsten Wahlschlappe in Berlin so dringend brauchte: einen Wahlsieg.

Bovenschulte gelang dabei das Kunststück, sich gegen den negativen Trend der SPD im Bund zu stemmen. Zwar ist Bremen seit jeher eine rote Hochburg. Die SPD regiert ununterbrochen seit 1945, das schwache Ergebnis vor vier Jahren mit knapp 25 Prozent galt als Ausrutscher.

Der SPD-Politiker stimmte auch im Wahlkampf Musik an. (Foto: dpa) Andreas Bovenschulte

Aber beeindruckend ist der Sieg dennoch. Laut einer Bremer SPD-Faustregel lagen die Sozialdemokraten in der Vergangenheit maximal zehn Prozentpunkte über den Umfragen im Bund. Bei dieser Wahl waren es nun XX Prozentpunkte. Was zum einen an der Schwäche der Grünen, aber nach Bovenschultes Auffassung natürlich auch an seiner guten Regierungspolitik liegt.

SPD-Linke wie Bovenschulte haben bei Wahlen oft weniger Erfolg

Seit vier Jahren regiert der promovierte Jurist im Bremer Rathaus. Die Koalitionsverhandlungen hatte er 2019 noch seinem Vorgänger Carsten Sieling (SPD) überlassen, der sich dann allerdings zurückziehen musste, um der SPD trotz der Wahlschlappe die Macht zu sichern.

Normal tritt ein Bremer Bürgermeister in der Bundespolitik eher wenig in Erscheinung, in der Coronapandemie wurde Bovenschulte aber zum gefragten Interviewpartner. Bremen galt lange als Spitzenreiter beim Impfen, Schülerinnen und Schüler wurden schneller als anderswo mit Tablets für den Distanzunterricht ausgestattet.

Bovenschulte gilt als einer der Parteilinken, die als Spitzenkandidaten bei Wahlen oft wenig gut abschneiden. Der Vater zweier Töchter wiederholte aber nicht den Fehler seiner Berliner Parteifreunde. Die hatten aus Bovenschultes Sicht viel zu wenig die wirtschaftlichen Erfolge der Hauptstadt herausgestellt.

Unentwegt betonte Bovenschulte im Wahlkampf deshalb, dass kein Bundesland zuletzt so stark gewachsen sei wie das strukturschwache Bremen mit seiner immer noch vergleichsweise hohen Arbeitslosigkeit. Das habe es seit 50 Jahren nicht mehr gegeben.

Genüsslich reichte Bovenschulte wenige Tage vor der Wahl auch eine Umfrage herum, die ihm mehr Wirtschaftskompetenz zuschrieb als seinem Gegenkandidaten von der CDU, Frank Imhoff.

Der CDU-Kandidat konnte sich nicht gegen Andreas Bovenschulte durchsetzen. (Foto: dpa) Frank Imhoff

Schon kurz vor der Wahl hat Bovenschulte eine aus seiner Sicht wesentliche Weiche für die Zukunft der Hansestadt gestellt. Als einziges Bundesland zog Bremen in diesem Jahr noch einmal die Ausnahmeklausel der Schuldenbremse, um so drei Milliarden Euro Schulden extra machen zu können.

Mit dem Geld will Bovenschulte die Folgen des Ukrainekriegs eindämmen, vor allem aber in die Zukunft des Stadtstaats finanzieren, um Klimakrise und Transformation bewältigen zu können. Die Aktion ist umstritten. Bovenschulte habe damit „die Weichen Richtung Handlungsunfähigkeit des Bundeslandes durch Überschuldung“ gestellt, kritisiert die Opposition. Ökonomen sehen es ähnlich.

Trotz Kritik wie dieser hätte der erste Wahlkampf als Spitzenkandidat für Bovenschulte kaum besser laufen können. „Bovi“, wie Bovenschulte seit Kindertagen genannt wird, war nicht nur wegen seiner Größe von knapp zwei Metern kaum zu übersehen. Auf den SPD-Wahlplakaten war vornehmlich sein Konterfei zu sehen, auch ein „Bovi“-Magazin wurde gedruckt und an die Haushalte verschickt.

Bovenschulte profitierte bei Bremen-Wahl von Schwäche der Grünen

Und dann bekam Bovenschulte auch noch Wahlhilfe von den Grünen. Das Chaos um die Heizungswende und die Affäre im Bund um Robert Habecks Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Graichen drehten das Bild von den Grünen als „die Guten“. Viele, die zuvor ihr Kreuz bei den Grünen gemacht hatten, liefen in Bremen zur SPD über.

Überliefert ist aus Bovenschultes Studentenzeit ein erster Auftritt im Bremer Rathaus. Mit anderen versuchte er, die Verleihung der Ehrendoktorwürde an einen Mercedes-Manager zu verhindern. Die Studierenden wurden rausgeworfen.

Andreas Bovenschulte konnte die Wählerinnen und Wähler überzeugen. (Foto: Reuters) Wahlplakat der SPD

Inzwischen hat Bovenschulte ein anderes Verhältnis zum Autobauer. Mercedes ist der größte private Arbeitgeber in der Stadt. Und Bovenschulte selbst wird nicht mehr aus dem Rathaus geworfen, sondern sitzt dort als Bremer Bürgermeister jetzt ganz fest im Sattel.

„We will rock you“ von Queen hatte Bovenschulte im Wahlkampf manches Mal angestimmt. Am Ende ging seine Strategie auf.

