Wahl in NRW Die CDU gewinnt die Wahl – und könnte alles verlieren

Die CDU triumphiert bei der Wahl in NRW, die SPD steckt im historischen Tief. Mit Schwarz-Grün könnte Wüst den Ertrag des Sieges einholen. Doch Verlierer Kutschaty könnte das Blatt noch wenden.

Der CDU-Amtsinhaber erscheint auf der Leinwand der SPD-Wahlparty. (Foto: dpa) Wüst überragt Kutschaty

Berlin/Düsseldorf Jubel bei CDU und Grünen, leere Gesichter bei SPD und FDP. Obwohl die Hochrechnungen zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen klare Gewinner und Verlierer hervorbrachten, war am Wahlabend erstmal gar nichts klar. Denn welche Koalition künftig das bevölkerungsreichste Bundesland regieren wird, ist völlig offen.

Die Ergebnisse im Einzelnen:

CDU: Die Christdemokraten haben NRW-Wahl laut ARD-Hochrechnung mit 35,7 Prozent gewonnen. Die CDU schnitt damit etwas besser ab als vor fünf Jahren und auch etwas besser, als Umfragen es zuletzt vorausgesagt hatten.

Es war keine einfache Wahl gewesen, weil Ministerpräsident Hendrik Wüst nach dem Wechsel von Armin Lachet in die Bundespolitik im vergangenem Oktober, noch nicht voll in die Rolle des Landesvaters schlüpfen konnte und so ohne großen Amtsbonus in die Wahl ging.

