Wahlbenachrichtigung Bundestagswahl 2021 Braucht man die Wahlbenachrichtigung, um wählen zu können?

Vor der Bundestagswahl erhalten alle Wahlberechtigten eine Benachrichtigung. Braucht man sie, um wählen zu können? Wann sollte die Wahlbenachrichtigung ankommen? Alle Infos zur Wahlbenachrichtigung.

Düsseldorf Die Bundestagswahl steht in fünf Tagen an. Die Wahlbenachrichtigungen sollten in den Briefkästen der Wahlberechtigten gelandet sein. Das Schreiben informiert über die anstehende Wahl am 26. September und über das jeweils zuständige Wahllokal. Braucht man die Wahlbenachrichtigung zum Wählen? Wann sollte die Wahlbenachrichtigung im Briefkasten sein - und was sollte getan werden, wenn sie nicht ankommt? Ein Überblickstext zum Thema Wahlbenachrichtigung.

Welche Informationen enthält die Wahlbenachrichtigung?

Die Wahlbenachrichtigung informiert die Wahlberechtigten darüber, dass sie im Wählerverzeichnis eingetragen sind. So können sie an der Wahl teilnehmen. Außerdem enthält das Schreiben Informationen zum Wahltag und zur Wahlzeit, zur Adresse des jeweiligen Wahllokals und zu der Frage, ob das Wahllokal barrierefrei erreichbar ist oder nicht. Ferner informiert die Wahlbenachrichtigung darüber, wie der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen beantragt werden können. Nähere Informationen zur Briefwahl bei der Bundestagswahl 2021 finden sich in diesem Text.

Wann sollte die Wahlbenachrichtigung ankommen?

Die Wahlbenachrichtigungen zur Bundestagswahl werden von den örtlichen Behörden etwa vier bis sechs Wochen vor der Wahl verschickt. Für die Bundestagswahl am 26. September 2021 heißt das, dass die Wahlbenachrichtigungen bis Ende August verschickt werden sollten. Die Wahlbenachrichtigungen müssten bei den Wahlberechtigten spätestens drei Wochen vor der Wahl im Briefkasten sein. Wer also bis Montag, den 6. September, noch keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, sollte weitere Schritte einleiten.

Wahlbenachrichtigung ist nicht angekommen: Was kann man tun?

Wer bis drei Wochen vor der Bundestagswahl noch keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, sollte sich an die Wahlbehörde der jeweiligen Gemeinde wenden. Dort kann überprüft werden, ob die Wahlberechtigten ordnungsgemäß im Wählerverzeichnis der Gemeinde eingetragen sind.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Gegen eventuelle unvollständige oder unrichtige Angaben können Wahlberechtigte vom 20. bis 16. Tag vor der Wahl Einspruch einlegen, also aktuell bis zum 10. September 2021. Ein Grund für die fehlende Wahlbenachrichtigung kann auch sein, dass Wahlberechtigte noch an einem anderen Ort gemeldet sind: Womöglich wurde die Benachrichtigung an die dortige Meldeadresse verschickt.

Mehr zum Thema:

Braucht man die Wahlbenachrichtigung zum Wählen?

Auf der Wahlbenachrichtigung steht explizit, dass sie am Wahlsonntag mitgenommen werden soll. Aber braucht man die Wahlbenachrichtigung zum Wählen? Die Antwort lautet Nein. Wer eine Wahlbenachrichtigung erhalten hat und im dort angegebenen Wahllokal wählen geht, muss sich lediglich ausweisen können.

Wählen ohne Wahlbenachrichtigung: Welche Dokumente werden benötigt?

Wer ohne Wahlbenachrichtigung in das zugeordnete Wahllokal geht, muss zum Ausweisen einen Personalausweis oder Reisepass vorlegen. Die Wahlbenachrichtigung braucht man hierfür nicht. Aber Vorsicht: Wer mit Wahlbenachrichtigung wählen geht, sollte ein solches Ausweisdokument mit sich führen, um sich im Zweifelsfall ausweisen zu können.

Kann man nur in dem Wahllokal wählen, das in der Wahlbenachrichtigung angegeben ist?

Nein, Wahlberechtigte müssen bei der Bundestagswahl nicht in dem Wahllokal wählen, das in ihrer Wahlbenachrichtigung angegeben ist. Allerdings können sie grundsätzlich nur in anderen Wahllokalen des eigenen Wahlkreises abstimmen. Hierfür muss ein Wahlschein beantragt werden. Dieser gibt den Wahlberechtigten die Möglichkeit, per Briefwahl oder in einem anderen Wahllokal des eigenen Wahlkreises an der Bundestagswahl teilzunehmen. Wahlberechtigte können aber nicht nach Lust und Laune in einem anderen Wahlkreis wählen, wo andere Kandidaten für ein Direktmandat antreten.

Briefwahl ohne Wahlbenachrichtigung: Geht das?

Zur Beantragung der Briefwahl findet sich ein Formular auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung. Man kann an der Bundestagswahl 2021 aber auch ohne Wahlbenachrichtigung teilnehmen. Dafür muss ein entsprechender Antrag bei der zuständigen Gemeindebehörde gestellt werden. Der Antrag muss schriftlich erfolgen, bei vielen Gemeinden geht das inzwischen einfach per E-Mail. Oder man kann persönlich in die Behörde gehen und die Briefwahlunterlagen dort beantragen. Sofern die Stimmzettel schon gedruckt wurden, kann sogar direkt „an Ort und Stelle“ per Briefwahl gewählt werden.

Mehr: Die Wahlprogramme zur Bundestagswahl 2021 im Überblick.