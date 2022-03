Wahlen im Saarland Anke Rehlinger, die neue „Saar-Königin“

Anke Rehlinger hat sich erfolgreich als Gegenmodell zum CDU-Ministerpräsidenten Tobias Hans positioniert. Jetzt muss sie auch in der Bundespolitik ankommen.

Die SPD hat mit Rehlinger an der Spitze die Wahl klar gewonnen. (Foto: IMAGO/BeckerBredel) Anke Rehlinger

Im Gespräch mit dem Handelsblatt wenige Wochen vor der Landtagswahl im Saarland wird Anke Rehlinger erst einmal nostalgisch. Gerade laufen die Olympischen Spiele in Peking. Rehlinger ist sportbegeistert, hält seit 1996 noch immer den Landesrekord im Kugelstoßen.

Die SPD-Politikerin erinnert an die Spiele 1952 in Helsinki, an denen das Saarland mit einem eigenen Team aus 36 Sportlern teilnahm. Rehlinger geht einige Namen von damals durch – und gerät ins Schwärmen.

Die Anekdote ist typisch für die 45-Jährige. Rehlinger ist heimatverbunden, „nah bei de Leut“, wie man im Saarland sagt. Und sie bringt Expertenwissen mit. Nicht nur beim Thema Sport, sondern eben auch in der Politik.