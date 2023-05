Wahlen Vorläufiges amtliches Endergebnis für Bremen-Wahl erst am Donnerstag

Nach den Wahlen am Sonntag geht das Warten auf das amtliche Endergebnis weiter. Grund für die Verzögerung um einen Tag ist die hohe Zahl an Briefwählern.

Wegen des komplexen Bremer Wahlrechts gab es am Wahlabend nur amtliche Hochrechnungen. (Foto: dpa) Wahllokal in Bremen

Bremen Das vorläufige amtliche Endergebnis für die Bürgerschaftswahl in Bremen wird erst am Donnerstag erwartet. Die Auszählung dauere wegen der hohen Zahl an Briefwählern länger als erwartet, sagte eine Sprecherin der Landeswahlleitung am Dienstag. Ursprünglich war für Mittwoch mit dem vorläufigen amtlichen Endergebnis gerechnet worden. Wegen des komplexen Bremer Wahlrechts gab es am Wahlabend nur amtliche Hochrechnungen.

Nach der letzten veröffentlichten Hochrechnung von Montag kam die SPD bei der Wahl auf 30,1 Prozent und die CDU auf 25 Prozent. Es folgen die Grünen mit 12 Prozent, die Linke mit 11,1 Prozent, die FDP mit 5,2 und die rechtspopulistischen Bürger in Wut mit 9,7 Prozent.

