Wahlkampf Angriff der Influencer: Bolsonaro verliert die Vorherrschaft in den sozialen Medien

Der brasilianische Präsident war in den sozialen Medien lange erfolgreicher als sein Gegner Lula – doch immer mehr Social-Media-Stars stellen sich gegen den Rechtspopulisten.

Der Präsident fällt in den Umfragen zurück. (Foto: Reuters) Jair Bolsonaro

Salvador Rund sechs Wochen vor den Wahlen liegen Jair Bolsonaros Nerven blank. Der brasilianische Präsident rangiert in den Umfragen 15 Prozentpunkte hinter seinem Kontrahenten Luíz Inácio Lula da Silva, dem zweifachen Ex-Präsidenten. Mit milliardenschweren Sozialhilfeerhöhungen, billigem Kochgas und Bargeldzuweisungen an Taxi- und Lkw-Fahrer konnte Bolsonaro den Abstand zu Lula in den vergangenen Tagen etwas verringern.

Doch nun droht dem ehemaligen Militär Widerstand aus den eigenen Reihen – und das ausgerechnet dort, wo er sich am sichersten fühlt: In den sozialen Netzwerken. Dort beginnen Influencer, die eigentlich zu seinem politischen Lager gehören, den Präsidenten plötzlich kritisch zu hinterfragen. Jetzt ist Bolsonaro erstmals der Kragen geplatzt.

Während einer Wahlkampfveranstaltung vor seiner Residenz in der Hauptstadt Brasília griff Bolsonaro den Influencer Wilker Leão an, zerrte an seinem T-Shirt und versuchte, ihm das Mobiltelefon wegzunehmen.