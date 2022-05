Wahlrechtsreform Bundestag: Ampel-Politiker wollen Zahl der Sitze begrenzen

Politiker von SPD, Grünen und FDP machen einen Vorschlag für ein verändertes Wahlrechtsystem. Die Zahl der Mandate im Parlament soll so auf 598 begrenzt werden. Aber es gibt Bedenken.

Ist das Parlament zu groß? Derzeit hat es 736 Sitze. (Foto: IMAGO/Political-Moments) Deutscher Bundestag

Politiker der Ampelkoalition nehmen einen neuen Anlauf für die seit Jahren vergeblich versuchte Wahlrechtsreform. Die Obleute von SPD, Grünen und FDP in der dafür eingesetzten Bundestagskommission, Sebastian Hartmann, Till Steffen und Konstantin Kuhle, haben in einem Gastbeitrag für die „FAZ“ vorgeschlagen, die Zahl der Sitze im Bundestag auf 598 zu begrenzen. Damit seien „übergroße, nicht arbeitsfähige Bundestage ausgeschlossen“, so Hartmann.

Aktuell sitzen 736 Abgeordnete im Parlament. Die Zahl der Sitze ist vor allem wegen sogenannter Überhangmandate immer größer geworden. Diese entstehen, wenn eine Partei in einem Bundesland mehr Direktmandate holt, als ihr Sitze nach dem Zweitstimmenergebnis zustehen. Seit 2013 werden die Überhangmandate durch zusätzliche Sitze für die anderen Parteien ausgeglichen.

Auch künftig soll anhand der Zweitstimmen berechnet werden, wie viele Mandate jeder Partei in einem Bundesland zustehen. Übersteigt die Zahl der Direktmandate den Sitzanteil, gehen nach dem Vorschlag die Kandidaten mit dem schlechtesten Erststimmenergebnis leer aus.