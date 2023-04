Warburg Bank Scholz soll sich im Cum-Ex-Skandal einem Untersuchungsausschuss im Bund stellen

Welche Rolle hat Kanzler Olaf Scholz als Bürgermeister im Cum-Ex-Skandal der Hamburger Bank Warburg gespielt? CDU/CSU beantragen einen Untersuchungsausschuss.

Die möglichen Verwicklungen des Bundeskanzlers in die Cum-Ex-Affäre werfen für die Union fragen auf. (Foto: AP) Olaf Scholz

Berlin CDU und CSU wollen im Bundestag einen Untersuchungsausschuss einsetzen und klären, welche Rolle Kanzler Olaf Scholz als Erster Bürgermeister in Hamburg rund um den Cum Ex-Skandal der Privatbank Warburg gespielt hat. Sein Handeln „wirft erhebliche Fragen auf“, schreiben CDU-Fraktionschef Friedrich Merz und CSU-Gruppenchef Alexander Dobrindt in einem Brief an die Mitglieder der Unionsfraktion. Er liegt dem Handelsblatt vor.

Mit dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss will die Unionsfraktion die „Steueraffäre Scholz-Warburg“ aufklären, wie es Merz und Dobrindt nennen.

Sie rechtfertigen den Vorstoß mit dem Hinweis, die Fraktion habe in den zurückliegenden Monaten „wiederholt Aufklärungsversuche unternommen, beispielsweise im Rahmen einer Regierungsbefragung des Bundeskanzlers im Plenum des Deutschen Bundestags oder auch mit dem Instrument des (schriftlichen) parlamentarischen Fragewesens. Viele Fragen blieben dabei ungeklärt.“ Auch der Versuch, den Bundeskanzler im Finanzausschuss des Bundestags zu befragen, sei „von den Regierungsfraktionen wiederholt verhindert“ worden.