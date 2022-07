Wasserknappheit Weniger Beton, mehr Wiesen: Wie der Schutz vor Hochwasser und Dürren aussehen kann

Berlin Dürren, Starkregen, Hochwasser und Überschwemmungen – sie gelten als Extremwetterereignisse, treten in Deutschland aber immer häufiger auf. Nach Einschätzung von Experten werden deren Auswirkungen aber immer noch unterschätzt. „Stadtplanern, Politikern und der Industrie ist die Dramatik ganz offensichtlich noch nicht bewusst“, sagt Uli Paetzel, Präsident der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA).

Dabei sind die Folgen von Extremwetterlagen schon jetzt immens. Sie kosteten Hunderte Menschenleben und verursachten hierzulande in den vergangenen vier Jahren 80 Milliarden Euro Schaden, wie eine Studie der Bundesregierung zeigt – vor allem die Flutkatastrophe 2021 und die Dürresommer 2018 und 2019.

Der Wasserwirtschaftsverband DWA fordert deshalb das Wiederherstellen von naturnahen Lebensräumen, Städtebau, der an Hochwasser und Überschwemmungen angepasst ist, sowie geschlossene Wasserkreisläufe, um die Verschwendung zu minimieren.

Zwar sei der Grundwasserspiegel nur in einigen Regionen und nicht flächendeckend in Deutschland abgesunken, dennoch müsse jetzt gehandelt werden. „Ansonsten würden wir an der ein oder anderen Stelle eine Konkurrenz ums Trinkwasser erleben“ – auch in Deutschland, so Paetzel. Das könnte zur Rationierung des Trinkwassers führen.

Der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung zeigt: In den oberen Erdschichten ist kaum mehr Wasser vorhanden, das die Pflanzen mit ihren Wurzeln aufnehmen können. Allein im Juni fielen dem Deutschen Umweltamt zufolge 25 Prozent weniger an Niederschlag als üblich.

Olaf in der Beek, klimapolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, sagt: „Wir müssen einfach akzeptieren, dass die Ressourcen, die wir nutzen, endlich sind.“ Zwar könne man sicher sein, dass Wasservorräte wieder aufgefüllt würden. Wenn der Grundwasserspiegel in einzelnen Regionen zu stark fallen sollte, wäre das „mehr als problematisch“, so in der Beek.

Noch vor einem Jahr riss die Ahr Teile der Innenstadt von Bad Neuenahr mit sich – heute herrscht Dürre. (Foto: dpa) Niedrigwasser an der Ahr

Paetzel kritisiert, von politischer Seite würden zwar Aktionspläne angestoßen, die Gefahr werde aber noch immer unterschätzt.

In der Beek, der in den Koalitionsverhandlungen den Bereich Umwelt für seine Partei vertreten hat, widerspricht Paetzel. Der Klimaschutz habe in den Verhandlungen einen großen Raum eingenommen. „Wir haben alle in Gesichter geguckt, die sich der Problematik völlig bewusst waren, dass wir handeln müssen“, sagt der FDP-Klimapolitiker.

77 Maßnahmen für sauberes Trinkwasser

Die damalige Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hatte bereits 2021 eine neue „Nationale Wasserstrategie“ angekündigt. Doch wie Schulzes Nachfolgerin Steffi Lemke (Grüne) jetzt bekannt gab, soll die Strategie erst Ende des Jahres im Kabinett beschlossen werden.

Die Bundesregierung will mit 77 Maßnahmen dafür sorgen, „dass auch in 30 Jahren jederzeit und überall in Deutschland ausreichend qualitativ hochwertiges und bezahlbares Trinkwasser zur Verfügung steht“.

Zu den Maßnahmen im Gesetzesentwurf zählen unter anderem das Sichern und Ausbauen von Wasserspeichern, die Entsiegelung von Flächen, eine digitalisierte Wasserbewirtschaftung und die Säuberung der Gewässer von Chemikalien und Schadstoffen.

Im Herbst will die Bundesregierung zusätzlich zur Wasserstrategie den vier Milliarden Euro schweren Aktionsplan „Natürlicher Klimaschutz“ auf den Weg bringen. Dieser soll zukünftig vor allem Klimaanpassungsmaßnahmen vorantreiben. Umweltstaatssekretär Stefan Tidow (Grüne) sagt: „Immer mehr Städte und Gemeinden engagieren sich in Sachen Klimaanpassung.“

Dafür sei vor allem die Flut ein Auslöser gewesen. Durch den Aktionsplan sollen die Programme nun gebündelt werden. Einig darüber, welche Maßnahmen mit den bereitgestellten vier Milliarden Euro finanziert werden sollen, ist sich die Koalition aber noch nicht.

