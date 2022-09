Wasserstoff EU forciert Wasserstoffausbau mit weiteren fünf Milliarden Euro

Brüssel Die EU-Kommission treibt den Aufbau einer europäischen Wasserstoffbranche voran. Am Mittwoch hat sie weitere fünf Milliarden Euro an Staatshilfen genehmigt. Damit sollen 35 Wasserstoffprojekte in 13 EU-Ländern gefördert werden. Darunter ist etwa das schwedische Joint-Venture Hybrit, welches als erstes Unternehmen in Europa „grünen Stahl“ produzieren will.

„Es ist wichtig für Europa, in diese neuen Technologien zu investieren. Und ich glaube nicht, dass es ohne öffentliche Unterstützung passieren könnte“, sagt Margrethe Vestager, die Vizepräsidentin der EU-Kommission in einem Interview mit dem Handelsblatt und anderen europäischen Zeitungen.

Die Dänin betont, auch wenn im Moment die Entlastung von Haushalten und Unternehmen in der Energiekrise im Vordergrund stehe, dürfe man nicht die langfristige Perspektive vergessen. „Es ist notwendig, dass die Energiekrise den grünen Umbau beschleunigt.“

Wasserstoff gilt als Schlüssel für die Dekarbonisierung der Industrie. Er könnte langfristig fossile Brennstoffe ersetzen. Allerdings zögern Unternehmen mit Investitionen, solange nicht genug Wasserstoff verfügbar ist. Deshalb hilft die EU mit Industriepolitik nach.

Die Förderung der Wasserstoffprojekte erfolgt im Rahmen eines sogenannten IPCEIs (Important Project of Common European Interest). Bei dem Programm werden die strengen EU-Subventionsregeln gelockert. Den teilnehmenden Staaten ist es dann erlaubt, ausgewählte Projekte von Unternehmen zu fördern, weil es im gemeinsamen europäischen Interesse ist. Die staatlichen Hilfen werden laut Vestager sieben Milliarden Euro an privaten Investitionen auslösen.

EU-Kommission plant „Wasserstoffbank“

Dieses Mal sind keine deutschen Firmen dabei. Aber beim ersten Wasserstoff-IPCEI, das Vestager im Juli verkündet hatte, wurden auch vier deutsche Unternehmen gefördert. Dazu zählen das „Pegasus“-Projekt von Daimler Trucks, die Fertigung von Elektrolyseuren der sächsischen Firma Sunfire sowie Brennstoffenzellenprojekte von Bosch und der Firma Ekpo Fuel Cell Technologies.

Die Kommission will auch eine „Wasserstoffbank“ einrichten, um eine Nachfrage für Wasserstoff zu schaffen. „Wir haben im Moment ein Henne-Ei-Problem“, sagt Vestager. „Wer braucht den Wasserstoff, und wer stellt ihn her? Man braucht beides, damit der Markt funktioniert.“ Die Pläne seien noch in einer frühen Phase, aber die Bank solle einen Mindestpreis für Wasserstoff garantieren und so eine gewisse Sicherheit für Produzenten schaffen.

Insgesamt gibt es nun fünf IPCEI-Programme in Europa, eins für Halbleiter, zwei für Batterien und zwei für Wasserstoff. Das Halbleiter-Programm hat etwa Bosch zum Bau hochmoderner Chipfabriken in Deutschland genutzt. Auch die Batterie-Förderprogramme hätten eine riesige Welle privater Investitionen ausgelöst, sagt Vestager. „Europa ist jetzt der Ort in der Welt, der am meisten in Batterietechnologie investiert.“ Beim Wasserstoff wird es allerdings noch eine Weile dauern, bis erste Erfolge zu sehen sind: Die nun genehmigten Projekte laufen teils bis 2036.

Experten begrüßen die industriepolitischen Interventionen der Kommission. „Die EU hat eine wichtige Rolle im Wasserstoffsektor zu spielen“, sagt der Energie-Ökonom Georg Zachmann vom Brüsseler Institut Bruegel. Sie könne darauf hinwirken, dass die Wasserstoff-Cluster nicht nur in den bestehenden Industriezentren entstünden. Die aufgewendeten Summen seien allerdings gering im Vergleich zu dem, was anfangs in die erneuerbaren Energien gesteckt wurde.

20 Millionen Tonnen Wasserstoff wird Europa 2030 pro Jahr verbrauchen, schätzt die Beratungsfirma Roland Berger.

Zachmann plädiert auch dafür, mehr Spielraum für Experimente zu schaffen. „Wir tun so, als wüssten wir schon, wie die Wasserstoffindustrie der Zukunft aussehen wird“, sagt er. Die Projekte bewegten sich aufgrund der Vorschriften in engen Grenzen. Deshalb seien „Sandkästen“ nötig, in denen neue Geschäftsmodelle außerhalb des bestehenden Regulierungsrahmens ausprobiert werden könnten.

Laut einer Studie der Beratungsfirma Roland Berger und des Maschinenbauverbands VDMA wird sich der Wasserstoffverbrauch in Europa von derzeit zehn Millionen Tonnen im Jahr auf 20 Millionen Tonnen im Jahr 2030 verdoppeln.

