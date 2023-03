Wasserstrategie Dürresommer und Mikroplastik: Wie die Regierung das Wasser in Deutschland schützen will

Wasser hat eine immense Bedeutung für Wirtschaft und Gesellschaft, ist regional aber knapp und zunehmend verunreinigt. Die Bundesregierung will deshalb die Versorgung sichern.

Länder und Kommunen sollen Strategien für mögliche Phasen von Wasserknappheit entwickeln. (Foto: imago images/Rupert Oberhäuser) Ein Rübenfeld in NRW wird bewässert

Berlin Das Bundeskabinett hat am Mittwoch eine „Nationale Wasserstrategie“ verabschiedet. Angesichts der Klimakrise mit mehr Trocken- und Hitzeperioden soll damit die Versorgung mit Trinkwasser und der Schutz der natürlichen Wasserreserven über die nächsten Jahrzehnte sichergestellt werden.

Ziel ist es auch, Nutzungskonflikten vorzubeugen und die Wasserinfrastruktur schrittweise zu sanieren. Die Wasserqualität soll besser werden, Rückstände wie Mikroplastik und Arzneimittelrückstände verschwinden.

„Die Folgen der Klimakrise für Mensch und Natur zwingen uns zum Handeln“, sagte Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne). Die vergangenen Dürrejahre hätten deutliche Spuren in Wäldern, Seen und Flüssen und in der Landwirtschaft hinterlassen. „Extremwetterereignisse treten immer häufiger auf und stellen Kommunen und Länder vor große Probleme.“

Für die Anpassung an den Klimawandel sind große Investitionen erforderlich, heißt es im Umweltministerium. Konkrete Zahlen wurden nicht genannt.