Website-Störung Haben russische Hacker das Finanzministerium attackiert?

Unmittelbar nach dem Besuch Lindners in Kiew war die Website des Finanzministeriums teilweise nicht erreichbar. Die Behörde will einen Angriff nicht bestätigen. Der Verdacht liege nahe.

Der Finanzminister sicherte seinem ukrainischen Amtskollegen weitere Unterstützung zu. (Foto: dpa) Christian Lindner (FDP) in Kiew

Berlin Auf der Website des Finanzministeriums ist es unmittelbar nach dem Kiew-Besuch von Finanzminister Christian Lindner (FDP) am vergangenen Montag zu größeren Störungen gekommen.

„Die Internetpräsenz des Bundesfinanzministeriums war am Mittwoch zwischenzeitlich nur eingeschränkt erreichbar. Das Lagezentrum des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik wurde informiert“, teilte ein Sprecher des Ministeriums auf Handelsblatt-Anfrage mit. Dass die Störungen mit dem Besuch von Minister Lindner in Kiew zusammenhingen und auf russische Hackerangriffe zurückzuführen seien, wollte das Ministerium nicht bestätigen.

„Die Analyse zu den Ursachen dauert an, weshalb verbindliche Auskünfte zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich sind“, so der Sprecher weiter.

Die Vermutung liegt allerdings nahe. So halten einige Beamte innerhalb des Ministeriums einen Zusammenhang für wahrscheinlich. Dass die Störungen kurz nach Lindners Reise nach Kiew auftraten, könne großer Zufall sein, sei doch aber ziemlich unwahrscheinlich, hieß es.