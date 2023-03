 Weiterbildungsgesetz: Bezahlte Bildungszeit kommt später

Arbeitsminister Heil wollte, dass Arbeitnehmer sich für Qualifizierungen bezahlt freistellen lassen können. Doch das Weiterbildungsgesetz geht nun zunächst ohne diese Regelung ins Kabinett.

Mit seiner bezahlten Bildungszeit stieß der SPD-Politiker auf Vorbehalte bei Finanzminister Christian Lindner. (Foto: dpa) Arbeitsminister Hubertus Heil

Berlin Das von der Großen Koalition geplante Weiterbildungsgesetz kommt zunächst ohne die von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) angestrebte bezahlte Bildungszeit. Sie soll nun mit einem zweiten Gesetzespaket eingeführt werden. Darauf haben sich die Bundesministerien in der sogenannten Frühkoordinierung geeinigt.

Der Gesetzentwurf ging am Donnerstag in die Ressortabstimmung. Wie die Nachrichtenagentur Reuters und das Portal The Pioneer berichten, soll das Weiterbildungsgesetz am kommenden Mittwoch zusammen mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz vom Bundeskabinett verabschiedet werden.

Geplant ist unter anderem ein Qualifizierungsgeld, mit dem Beschäftigte und Unternehmen beim Strukturwandel und in der Transformation unterstützt werden. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) übernimmt bei Weiterqualifizierung die Lohnzahlung bis zur Höhe des Arbeitslosengelds.