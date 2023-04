Weltraum SPD will Deutschland zum Raketen-Startplatz machen

Private Unternehmen erobern zunehmend den Markt der Raumfahrt. Deutschland müsse einen staatlichen Rahmen setzen, fordert die SPD – vor allem bei der Infrastruktur.

Beim deutschen „Weltraumbahnhof“ ist eine schwimmende Startplattform in der Nordsee geplant. (Foto: imago stock&people) Raketenstart in China

Berlin Die SPD-Bundestagsfraktion fordert deutliche Fortschritte für die Etablierung der Raumfahrt in Deutschland. Vor allem brauche es eine eigene Infrastruktur, haben die Sozialdemokraten in einem Konzeptpapier festgehalten, das am Dienstag durch die Fraktion beschlossen werden soll. In dem Dokument, das dem Handelsblatt vorliegt, heißt es: „Deutschland benötigt unabhängigen Zugang zum Weltraum.“

Konkret wollen die Sozialdemokraten erreichen, dass innerhalb der Bundesrepublik eigene Startkapazitäten für Trägerraketen und Satelliten aufgebaut werden. Ein guter Anfang sei daher die geplante mobile Startplattform in der Nordsee.

Jenen geplanten deutschen „Weltraumbahnhof“ muss man sich nicht vorstellen wie Cape Canaveral in den USA oder Baikonur in Kasachstan. Stattdessen ist eine schwimmende Startplattform in der Nordsee geplant: Von einem Spezialschiff mit Startrampe soll es möglichst bald ins All gehen – für kleine Trägerraketen, die Satelliten von der Größe eines Schuhkartons transportieren.