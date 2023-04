Der Minister hat sich mit seinen Kabinettskollegen Lindner und Buschmann auf eine grundlegende Reform des Wettbewerbsrechts geeinigt – inklusive Zerschlagungen. Der Protest der Wirtschaft ist massiv.

Die FDP-Ministerien hatten noch Änderungswünsche am ursprünglichen Entwurf des Wirtschaftsministers zur Reform, jetzt wurde ein Kompromiss gefunden. (Foto: dpa) Robert Habeck

Berlin Es hätte ganz schnell gehen soll. Im vergangenen Sommer, als Deutschland sich über hohe Spritpreise aufregte, waren sich die Spitzen der Bundesregierung einig: Das Wettbewerbsrecht muss neu aufgestellt werden. Danach sollte es aber mehr als ein halbes Jahr dauern, bis sich die Bundesregierung auf ein Gesetz einigt.

Jetzt ist es so weit. Dem Handelsblatt liegt der Regierungsentwurf vor, der am Mittwoch vom Bundeskabinett verabschiedet werden soll. Im Vergleich zum Entwurf, den Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vor einem halben Jahr vorgelegt hatte, enthält dieser einige Änderungen. Aber in seinen Grundfesten ist er gleich geblieben: Die Bundesregierung bringt nicht weniger als einen Paradigmenwechsel des Wettbewerbsrechts auf den Weg.

