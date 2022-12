Wido-Studie Tausende Herzinfarkt- und Krebspatienten in Kliniken ohne adäquate Ausstattung

Viele komplizierte Eingriffe finden in Kliniken mit wenigen Fällen statt – obwohl die Behandlung dort oft schlechter ist. Eine aktuelle Studie zeigt, wo das Problem am größten ist.

Eine Kliniken in Sachsen. (Foto: dpa) Krankenhaus

Berlin Die prekäre Lage der Kliniken fasste Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kürzlich mit dramatischen Worten zusammen. Das System tendiere zu „billiger Medizin“.

Fälle würden honoriert, egal, wo der Patient behandelt wird, „ob er gut behandelt wird oder nicht so gut behandelt wird“. Kleine Kliniken bieten deswegen Operationen an, um Einnahmen zu erzielen, ohne auf die relevanten Fallzahlen und die Qualität zu kommen.

Das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO) hat in seinem aktuellen „Qualitätsreport“ erhoben, wie groß der Missstand tatsächlich ist – wie oft also Patienten in Kliniken behandelt werden, die vergleichsweise selten mit Fällen konfrontiert sind und teils sogar nicht über die nötige Ausstattung verfügen.