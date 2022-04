Windkraft Schwerlastlogistiker kämpfen mit Bürokratie: Warum Habecks „Osterpaket“ auf der Straße stecken bleibt

Berlin Wenn Holger Dechant an das „Osterpaket“ von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck denkt, schwant ihm nichts Gutes. „Wir können uns eigentlich nicht über das Paket freuen: Die Logistik im Großraum- und Schwertransport lässt sich nicht einfach ein und ausschalten“, sagt der Geschäftsführer der Universal Transport, einem Unternehmen für Schwerlastlogistik. Er und seine Mitarbeiter haben zu den Zeiten – als die Windkraft noch boomte – sechs bis sieben Windräder pro Woche transportiert. Doch das ist lange her, genau genommen fünf Jahre. „Das nötige Spezialequipment lässt sich nicht beliebig hoch- und runterfahren.“

Die Bundesregierung will die Windkraft in Windeseile ausbauen. So schnell, dass Strom in Deutschland schon in 13 Jahren „nahezu vollständig“ aus Ökoenergien stammen soll, wie Minister Habeck vergangene Woche erklärte. Statt der rund 1800 Windräder in den Jahren 2018 bis 2020 sollen diese – oder am besten noch mehr – wie zuletzt 2017 pro Jahr gebaut werden. Etliche Gesetze will Habeck dazu ändern. Erneuerbare Energien sollen „im überragenden öffentlichen Interesse liegen und der öffentlichen Sicherheit dienen“ – und damit andere Interessen wie der Naturschutz oder Eigentumsrechte in den Hintergrund treten. Behörden sollen mit dem Argument schneller Genehmigungen erteilen können.

Standorte schnell zu genehmigen ist das eine – der Transport der Windräder und Baugeräte indes das andere. Doch hier bremst die Bürokratie. Die Mitarbeiter beim Schwerlastlogistiker Universal Transport etwa können nicht einfach online eine Fahrt mit einem Rotorblatt auf der Ladefläche anmelden, Start- und Zielpunkt eingeben, Länge, Breite sowie Gewicht und dann darauf hoffen, zügig grünes Licht per Mail inklusive Routenplan zu erhalten.

Für jeden Transport müssen die Disponenten Genehmigungen bei etlichen Behörden einholen, je nachdem, wohin die Fahrt gehen soll. Von einem „Bürokratiekarussell über alle föderalen Ebenen“, spricht Helmut Schgeiner, Chef der Bundesfachgruppe Schwertransporte und Kranarbeiten (BSK) beim Güterkraftverkehrsverband BGL. Überschreitet ein Transport die üblichen Maße, dann muss sich der Logistiker bei jedem Eigentümer der Straßen nachfragen, ob er sie nutzen darf: Kreis-, Land-, Bundesstraßen und Autobahnen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

>>> Lesen sie hier: Solaranlagen, Speicher, Wärmepumpen: Erneuerbare Energien erleben einen Boom.

Jede Behörde prüft, ob die Straße so viel Gewicht verträgt, ebenso die Brücke und ob das Fahrzeug darunter hindurch passt, ob es noch in der Lage ist, eine Kurve zu meistern. Bei Transporten von inzwischen 100 Metern Länge fällt die Antwort schwer. Vier bis acht Wochen dauert es, bis die Genehmigung erfolgt. „Die Genehmigungsbehörden sind auf die Vielzahl der Transporte nicht vorbereitet“, warnt er angesichts der Regierungspläne.

Ein Windrad bedeuten zehn Schwerlasttransporte

Allein für eine Windkraftanlage seien in der Regel zehn Schwerlasttransporten nötig. Da ist der Stahlturm, der aus mehreren hausgroßen Röhren – gut und gerne 20 bis 30 Meter lang – besteht, da sind das Maschinenhaus und die Nabe, die zusammen gut und gerne 70 Tonnen wiegen – und natürlich sind da die drei Rotoren, inzwischen bis zu 80 Metern lang und mit 5,80 Metern höher als gewöhnliche Brücken. Nur Spezialfahrzeuge sind in der Lage, die Blätter zu legen, damit sie doch ihr Ziel erreichen. All diese gigantischen Einzelteile fügen auf der Baustelle mehrere riesige Kräne zusammen, die natürlich obendrein mit Schwerlastern an Ort und Stelle geschafft werden müssen.

„60 bis 80 Einzeltransporte“ je Baustelle zählt die BSK insgesamt. „Die Vorbereitung der Transporte leidet massiv unter den zähen Genehmigungsprozessen“, beschreibt BSK-Chef Schgeiner die Lage. Die Zuständigkeiten zwischen Bund, Ländern und Kommunen seien oft ungeklärt. „Zu viel wird dem Ermessensspielraum einzelner Behörden oder gar Sachbearbeitern überlassen“, klagt er. Hinzu kommen von Ort zu Ort unterschiedliche Gebührensätze, die auch noch erst Monate nach dem Transport fällig werden. „Unsere Kunden haben dafür logischerweise kein Verständnis“, sagt Schwerlastlogistiker Dechant. Zu den Kunden zählt er Siemens Gamesa und Nordex.

Er erinnert daran, dass die Transporteure beim Boom 2017 kaum Geld verdient hätten, weil die Genehmigungsbehörden überfordert waren, vertraglich vereinbarte Transporte sich verzögerten und Pönalen fällig wurden, obwohl die Probleme nicht in der Verantwortung der Logistiker und Transporteure lagen. So kann es sein, dass ein Ingenieur noch kurz vor der Abfahrt feststellt, dass eine Brücke statt der 130 doch nur 100 Tonnen Last halten kann. Der Kran aber steht auf der Baustelle und kostet jeden Tag viel Geld.

Genehmigung erteilt - Genehmigung erlischt

Der Transport verzögert sich, vielleicht um eine Woche, in der eigentlich schon der nächste Kunde auf seine Windanalage wartet. Kommt dann ein anderes Fahrzeug als angemeldet zum Einsatz, so ist die Genehmigung hinfällig. Oder der Transport fällt doch nicht so breit aus wie gedacht – die Genehmigung erlischt. Dechant empfiehlt daher, dass sich Politik, Transporteure und Windanlagenhersteller an einen Tisch setzen: „Wir müssen zusammen eine Lösung finden.“

Die Facharbeitsgruppe BSK hat mit dem Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau jüngst ihr ganz eigenes Osterpaket erstellt. In einem Leitfaden listen sie auf, welche Gesetze und Verordnungen zu ändern sind, damit die Transporte auch mit größeren Windrädern noch möglich sind und die Zahl der Transporte wie politisch gewünscht rasant ansteigen kann.

Den Praktikern benennen nicht nur Wunsch nach weniger Bürokratie. Es geht auch um fehlende Parkplätze an Autobahnen, um etliche Auf- und Abfahrten, die nicht mehr für die neuen Transportlängen geeignet sind. Und es geht um die Frage, was etwa eine Zufahrtstraße zum Windpark leisten muss, die selbst meist erst noch gebaut werden müssen, wie auch so manche Straße in die Seehäfen. Dort kommen immer häufiger Windanlagen an.

Vor allem aber geht es um Verlässlichkeit, damit eine einmal erteilte Genehmigung auch Bestand hat. Schließlich gebe es nur selten Alternativrouten. „Daher muss allen Beteiligten – auch in den Verwaltungen – klar sein, dass eine Strecke, so sie einmal genehmigt ist, gesichert werden muss“, heißt es in dem Papier. Das heißt: Keine plötzlichen Baustellen oder sonstige Hindernisse, die den Transport kurzfristig stoppen.

Mehr: Tempolimit, Autobahnen, E-Autos: Warum Grüne und FDP wirklich streiten