 Wirtschaft: Ampel beschließt Milliarden-Wachstumspaket

Die Bundesregierung hat bei den Entlastungen für die Wirtschaft noch einmal draufgesattelt. Kanzler Scholz ist zufrieden. Doch Ökonomen halten das Wachstumspaket noch für zu klein.

Den Entwurf zum Wachstumschancengesetz will die Bundesregierung am Mittwoch auf ihrer Kabinettsklausur in Meseberg beschließen. (Foto: Getty Images) Annalena Baerbock, Robert Habeck, Olaf Scholz und Christian Lindner

Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet einen Wachstumspuls durch die Steuerentlastungen der Bundesregierung. Man wolle die Investitionsbremsen in Deutschland lösen, sagte Scholz nach der Kabinettsklausur in Meseberg. „Wir sorgen dafür, dass es sich für unsere Wirtschaft lohnt, genau jetzt zu investieren.“

Die Kabinett hat am Mittwoch in Meseberg das Wachstumschancengesetz beschlossen, mit dem die Regierung die Unternehmen entlasten will. Das Ausmaß der Erleichterungen ist etwas größer als zunächst geplant. So beläuft sich das Entlastungsvolumen insgesamt nun auf 7,035 Milliarden Euro jährlich bis einschließlich 2028, wie aus dem Gesetz hervorgeht.

„Diese Regierung kennt die Lage im Land, sie kennt die Lage in der Wirtschaft“, sagte Finanzminister Christian Lindner (FDP). Er hatte in den vergangenen Wochen sein Wachstumschancengesetz auch gegen Kritik aus der Ampelkoalition verteidigen müssen.

