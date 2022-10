Wirtschaft Studie: Deutsche Unternehmen werden extrem stark reguliert

Von 21 untersuchten Industrienationen belegt Deutschland den 19. Rang. Laut dem Forschungsinstitut solle man „die Krise nutzen, um Verwaltungsabläufe zu modernisieren“.

Die Autoren der Studie ziehen den Bau der Flüssiggas-Infrastruktur als positives Beispiel für schnelle Genehmigungsverfahren heran. (Foto: IMAGO/BildFunkMV) LNG-Terminal

Berlin Unternehmen in Deutschland werden einer Studie zufolge im Vergleich mit anderen Industrienationen sehr stark reguliert. Von 21 untersuchten Staaten rutschte Deutschland dieses Jahr auf Rang 19 ab, nachdem es 2020 noch den 14. Platz belegt hatte. Das geht aus einer Untersuchung des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen hervor, die am Mittwoch in München veröffentlicht wurde.

„Auf einigen Feldern wie etwa dem Bau von Flüssiggas-Infrastruktur beobachten wir in der Energiekrise eine erstaunliche Schnelligkeit der Genehmigungsverfahren“, sagte ZEW-Autor Friedrich Heinemann. „Noch ist das aber die große Ausnahme. Wir sollten die Krise nutzen, um unsere Verwaltungsabläufe rund um die Genehmigung von Unternehmensinvestitionen grundlegend zu modernisieren und zu beschleunigen.“

Am wenigsten reguliert werden Unternehmen dem Ranking zufolge in den USA, gefolgt von Kanada, Irland, Japan und Großbritannien. Noch schlechter als Deutschland schneiden nur Spanien und Tschechien ab.

Die Studie wird regelmäßig seit 2006 erstellt. Beim Thema Regulierung werden unter anderem der Arbeitsmarkt, das Tarifrecht, der Außenhandel, Geschäftsgründungen sowie die betriebliche Mitbestimmung genau unter die Lupe genommen.

