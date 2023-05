Wirtschaftsministerium Nimmermann wird Graichen-Nachfolger: Diese Aufgaben warten auf den neuen Staatssekretär

Nach der Ablösung von Patrick Graichen als Staatssekretär im Wirtschaftsministerium steht der Nachfolger fest: Philipp Nimmermann soll den Posten bekleiden.

Nimmermann arbeitet derzeit in der hessischen Landesregierung. (Foto: dpa) Philipp Nimmermann

Berlin Nach der angekündigten Trennung von Staatssekretär Patrick Graichen soll der Grünen-Politiker Philipp Nimmermann aus der hessischen Landesregierung den Posten im Bundeswirtschaftsministerium übernehmen, hieß es am Montag in Regierungskreisen. Zunächst hatte die „Süddeutsche Zeitung“ darüber berichtet.

Der 57-Jährige Nimmermann ist seit 2019 Staatssekretär im hessischen Wirtschaftsministerium und war zuvor Finanzstaatssekretär in Schleswig-Holstein. Vor den Ämtern in der Politik arbeitete der promovierte Wirtschaftswissenschaftler unter anderem in verschiedenen Funktionen bei der BHF Bank in Frankfurt.

Mit der Entscheidung für Nimmermann will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) einen schnellen Schluss-Strich unter die Affäre Graichen ziehen, die das Ministerium wochenlang blockiert hatte.

In der vergangenen Woche hatte Habeck mitgeteilt, dass Graichen seinen Posten räumen muss. Letzter ausschlaggebender Punkt war die geplante Förderung eines Projekts des BUND-Landesverbands Berlin, in dessen Vorstand Graichens Schwester sitzt. Graichen soll in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden.