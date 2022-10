Wirtschaftspolitik EU-Partner erhöhen wegen „Doppel-Wumms“ Druck auf Finanzminister Lindner

Luxemburg Das 200-Milliarden-Euro-Entlastungspaket der Bundesregierung für die deutsche Wirtschaft stößt auf Kritik bei den EU-Partnern. Der Unmut über die großzügigen Hilfen für deutsche Firmen reicht von Budapest bis Paris. Zugleich werden wieder Rufe nach einem neuen europäischen Solidaritätsfonds laut.

Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire warnte am Montag vor einer Fragmentierung der Eurozone. Natürlich könne jeder Staat eigene Maßnahmen ankündigen, aber man brauche eine gemeinsame europäische Strategie, sagte er vor dem Treffen der Eurogruppe in Luxemburg: „Je koordinierter diese Strategie ist, desto besser für uns alle.“

Damit wiederholte er indirekt die Kritik, die sein Landsmann und EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton bereits am Freitagabend formuliert hatte. „Während Deutschland es sich leisten kann, 200 Milliarden Euro an den Finanzmärkten aufzunehmen, können andere Mitgliedstaaten dies nicht“, hatte Breton getwittert. „Wir müssen dringend darüber nachdenken, wie wir den Mitgliedstaaten, die keinen solchen fiskalischen Spielraum haben, die Möglichkeit geben, ihre Unternehmen zu unterstützen.“

In Budapest reihte sich der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban bei den Kritikern ein, selbst wenn sein Land nicht in der Euro-Zone ist. „Es schlug ein wie eine Bombe, als Deutschland ankündigte, seinen Unternehmen mit hunderten Milliarden Euro zu helfen“, sagte er laut „Financial Times“ am Montag auf einer Pressekonferenz.

Die Sanktionspolitik gegen Russland treffe alle europäischen Länder, aber es gebe keinen gemeinsamen Fonds, um die Schäden auszugleichen. Das führe zur aktuellen Lage: „Die Reichen helfen ihren Firmen mit enormen Summen, während die Armen dies nicht tun können.“ Und Orban fügte hinzu: Dies sei der „Beginn der Selbstzerfleischung der EU“.

Tatsächlich sehen auch Ökonomen die Gefahr, dass die Krise die Unterschiede zwischen den Euro-Staaten noch verschärft. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hatte deshalb kürzlich vorgeschlagen, einen europäischen Stabilitätsfonds nach dem Vorbild des Corona-Wiederaufbaufonds aufzulegen. Das findet Anklang in einigen südeuropäischen Ländern, Deutschland und andere nordeuropäische Länder lehnen eine erneute gemeinsame Schuldenaufnahme jedoch strikt ab.

In der Eurogruppe wird seit Monaten darüber diskutiert, wie man die Wirtschaftspolitik besser koordinieren kann, um ein Auseinanderdriften der Staaten zu verhindern. Mit dem „Doppel-Wumms“ gibt die Bundesregierung ihren Kritikern nun eine Steilvorlage. Nicht nur werden die neuen Milliardenschulden in einen fragwürdigen Schattenhaushalt ausgelagert. Sie scheinen auch gegen die Vereinbarung der Euroländer zu verstoßen, fiskalpolitisch vorsichtig zu sein, um nicht den Kampf der Europäischen Zentralbank (EZB) gegen die Inflation zu behindern. In einer gemeinsamen Erklärung bekräftigte die Euro-Gruppe am Montag dieses Ziel.

EU-Kommission: Nicht mit der Gießkanne helfen

Eine klare Mahnung kam auch von der EU-Kommission. Ihre Empfehlung laute, gezielt und temporär zu helfen und die Hilfen zu koordinieren, sagte Kommissionsvize Valdis Dombrovskis. Die Staaten könnten nicht weiter Geld nach dem Gießkannenprinzip ausgeben: „Wir müssen sicherstellen, dass unsere Maßnahmen nicht dem EZB-Inflationsziel von zwei Prozent zuwiderlaufen.“

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) fand sich in der Defensive. Er verteidigte das deutsche Krisenpaket als „angemessen“ angesichts der Größe der deutschen Wirtschaft. Die allermeisten hätten nicht zur Kenntnis genommen, dass die 200 Milliarden Euro bis 2024 reichen sollen und idealerweise gar nicht vollständig abgerufen werden, sagte er. Das Paket sei „nicht überdimensioniert“.

Lindner bestritt auch, dass er damit die Inflation anheize. „Deutschland legt kein Konjunkturpaket auf, Deutschland stimuliert nicht die Nachfrage“, sagte er. Man dämpfe nur „ruinöse Preisspitzen“ ab. „Wir bleiben von der fiskalpolitischen Ausrichtung neutral.“

Dennoch befeuert er mit dem Entlastungspaket die Debatte um Solidarität und Gemeinschaftsschulden in der EU aufs Neue. Selbst in der eigenen Koalition werden wieder Begehrlichkeiten laut. Der Sprecher der deutschen Grünen im Europaparlament, Rasmus Andresen, forderte sogleich „weitere abgestimmte und gemeinsame Programme, um ein weiteres wirtschaftliches Auseinanderdriften innerhalb der EU zu verhindern“. Als konkreten Vorschlag nannte er einen Energie-Investitionsfonds nach dem Vorbild des Corona-Wiederaufbaufonds.

Auch Währungskommissar Paolo Gentiloni betonte, dass die aktuelle Krise Parallelen zur Coronakrise zeige. „Wir müssen eine Fragmentierung der Eurozone vermeiden“, sagte er. Es sei allerdings nicht der Augenblick, dem einen oder dem anderen Land die Schuld zuzuschieben. Stattdessen sei der Augenblick für mehr Solidarität gekommen.

