Wirtschaftsstabilisierungsfonds Justizminister Buschmann warnt Ampel vor Verfassungsbruch

SPD und Grüne wollen nicht genutzte Schulden aus dem Energie-Abwehrschirm nutzen, um die Konjunkturflaute zu bekämpfen. Dem Justizminister zufolge würde das gegen das Grundgesetz verstoßen.

Die FDP sperrt sich gegen eine Nutzung der WSF-Mittel. (Foto: dpa) Bundesjustizminister Buschmann

Berlin Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hält die von SPD und Grünen geforderte Umwidmung der Mittel aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) für nicht rechtmäßig. „Eine nachträgliche Umwidmung der Mittel des Wirtschaftsstabilisierungsfonds für ein allgemeines Konjunkturprogramm wäre verfassungswidrig“, sagte Buschmann dem Handelsblatt.

Der in der Coronapandemie errichtete Sondertopf wurde in der Energiekrise reaktiviert, um deren Folgen abzufedern. Finanziert werden mit den bis zu 200 Milliarden Euro an Schulden vor allem die Strom- und Gaspreisbremsen.

Wegen sinkender Preise dürfte deren Finanzierung aber günstiger werden – weshalb viel Geld übrig wäre. Am Ende könnte mehr als die Hälfte der Mittel aus dem WSF nicht benötigt werden.

Das weckt Begehrlichkeiten. Grüne und SPD wollen die Mittel nutzen, um die Konjunkturflaute zu bekämpfen. So will etwa Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) mit den Mitteln einen bis zu 40 Milliarden Euro teuren Industriestrompreis finanzieren.