Wirtschaftsverbände Neue Hauptgeschäftsführerin bei Wirtschaftsvereinigung Stahl – Kerstin Rippel an der Spitze des Verbands

Rippel folgt auf Hans Jürgen Kerkhoff – und steht vor einer großen Herausforderung: Sie muss den Komplettumbau der Branche begleiten. Dabei ist sie auf die Hilfe der Politik angewiesen.

Rippel wird in ihrem neuen Job den engen Austausch mit der Politik in Berlin, Brüssel und den Bundesländern mit Stahlstandorten suchen. (Foto: PR) Kerstin Rippel

Berlin Kerstin Rippel tritt die Nachfolge von Hans Jürgen Kerkhoff an der Spitze der Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) an. Sie wird Hauptgeschäftsführerin des Verbands. Damit steht nun die fünfte Frau an der Spitze eines großen Wirtschaftsverbandes. Die anderen sind Tanja Gönner (BDI), Kerstin Andreae (BDEW), Hildegard Müller (VDA) und Franziska Erdle (Wirtschaftsvereinigung Metalle).

Rippel steht vor einer enormen Herausforderung: Sie muss den Komplettumbau der Stahlindustrie auf klimaneutrale Verfahren begleiten. „Die Stahlbranche ist das Rückgrat der deutschen Volkswirtschaft – und zugleich fest entschlossen, einen entscheidenden Beitrag zur Erreichung der Klimaziele in Deutschland und Europa zu leisten“, sagte Rippel dem Handelsblatt.

Die 50-Jährige ergänzte: „Gemeinsam mit den Unternehmen der Stahlindustrie einen nachhaltigen Industriestandort Deutschland zu gestalten ist mir ein echtes Herzensanliegen, das ich mit voller Energie vorantreiben werde.“