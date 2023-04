 Wirtschaftswachstum: Führende Institute warnen vor geplanten Energiesubventionen

Die Bundesregierung will einen Industriestrompreis. Ökonomen sehen darin eine Fortschrittsbremse. Sie haben berechnet, dass die Subventionen die Wirtschaft schrumpfen lassen könnten.

Die Ökonomen sehen einen Industriestrompreis kritisch, (Foto: dpa) Stefan Kooths (l-r) vom Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW), Oliver Holtemöller vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) und Timo Wollmershäuser vom Ifo-Institut

Berlin Die vier führenden Wirtschafsforschungsinstitute in Deutschland warnen davor, Strom für die Industrie mit Staatshilfen zu vergünstigen. Das sei „hochgradig kontraproduktiv“, sagte der Vizepräsident des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Oliver Holtemöller, bei der Vorstellung der gemeinsamen Konjunkturprognose des IWH, des Leibniz-Instituts RWI in Essen, des Ifo-Instituts in München und des IfW in Kiel am Mittwoch.

Subventionen, die Preissignale konterkarieren, sind nach Ansicht der Ökonomen der falsche Weg. „Die Bundesregierung sollte bei der Energiewende verstärkt auf den Preis setzen“, sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser.

Die Ökonomen reagieren damit auf Planspiele der Bundesregierung für einen Industriestrompreis. Seit einigen Monaten geht ob der hohen Energiepreise die Sorge vor einer Deindustrialisierung durch das Land. Es wird befürchtet, die im internationalen Vergleich höheren Energiepreise würden dazu führen, dass Unternehmen abwandern. Die Regierung will das durch staatliche Unterstützung verhindern.