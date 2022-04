Wirtschaftsweise Volker Wieland verlässt den Sachverständigenrat – und setzt die Ampel damit unter Druck

Berlin Nach Abschied sah es nicht aus. Noch Ende März ist Volker Wieland bestens gelaunt. Am Schluss der Vorstellung der neuen Konjunkturprognose des Sachverständigenrats springt er auf, klatscht mit seinem Ratskollegen Achim Truger ab und sagt: „Das haben wir gut hinbekommen.“

Es sollte das letzte Mal gewesen sein, dass Wieland etwas als Wirtschaftsweiser hinbekommt. Der Frankfurter Ökonom hat am Samstag angekündigt, den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zum Monatsende zu verlassen. Seine zweite Amtszeit wäre eigentlich erst im Februar 2023 zu Ende gegangen.

Er wolle sich seiner „Haupttätigkeit in der Forschung und Lehre und als Leiter eines Universitätszentrums wieder intensiver widmen“, begründet Wieland, der seit 2013 den Wirtschaftsweisen angehörte, den Schritt. Aus seinem Umfeld heißt es, insbesondere private Gründe hätten in dazu bewogen.

Die Nachricht ist eine Zäsur für den Sachverständigenrat. Nachdem sich die Bundesregierung Anfang 2021 schon nicht auf eine Nachfolge für den damaligen Vorsitzenden Lars Feld einigen konnte, firmierte der Rat bereits bloß noch zu viert.

Jetzt bleiben noch drei Wirtschaftsweise. Und Wolf Reuter, der Generalsekretär beim Sachverständigenrat, ist erst vor wenigen Tagen in das Bundesfinanzministerium gewechselt. Auch seine Nachfolge ist noch offen.

In den kommenden Wochen wird es nicht nur um die Nachbesetzungen gehen, sondern auch um den Rat an sich. Reformideen kursieren seit Jahren, er könnte etwa näher an der Politik angesiedelt werden oder häufiger Gutachten herausbringen. Mit gleich zwei neuen Mitgliedern wäre die Gelegenheit da, diese auch in die Tat umzusetzen.

Von Inflation und „Number-Crunching“

Doch erst einmal müssen fachlich adäquate Nachfolger gefunden werden. Wieland gilt als einer der renommiertesten Geldpolitiker und Inflationsforscher des Landes. Der 56-Jährige hat mit weiteren Forschern beispielsweise die Orphanides-Regel erarbeitet, die als wichtiges Maß für die Entscheidungen der Notenbanken gilt.

Seit Jahren warnt Wieland vor steigender Inflation und einem zu laxen Kurs der Europäischen Zentralbank (EZB) – und sieht sich durch die Entwicklungen der vergangenen Monate bestätigt. Auch ist er Verfechter eine strengen Finanzpolitik.

Kritiker werfen ihm jedoch vor, neue Realitäten des wirtschaftlichen Umfelds nicht zu erkennen, die die Anwendbarkeit von Modellen wie der Orphanides-Regel oder von Schuldenregeln einschränken würden.

Wieland ist ein „Number-Cruncher“, also einer, der sich lieber auf Zahlen als auf gefühlte Wahrheiten verlässt. Bei Gesprächen in seinem Büro auf dem Frankfurter Uni-Campus landet häufig ein Blatt Papier auf dem Tisch, auf dem er die Formeln zu den ökonomischen Theorien notiert, über die er gerade spricht.

„Ich bedauere die Entscheidung von Volker Wieland sehr“, sagte Wirtschaftsweise Truger dem Handelsblatt. „Auch wenn wir aus unterschiedlichen Richtungen kommen, war die Zusammenarbeit immer sehr produktiv.“

Im Sachverständigenrat haben die Gewerkschaften und die Arbeitgeber jeweils ein informelles Vorschlagsrecht für ein Mitglied. Truger sitzt auf dem Gewerkschafter-Ticket, Wieland auf dem der Arbeitgeber. „Ich habe in der Zusammenarbeit mit Volker Wieland vieles mitgenommen, gerade im Bereich Geldpolitik“, sagte Ratskollegin Veronika Grimm.

Wielands Abschied kommt nicht allzu überraschend. Gefragt nach einer dritten Amtszeit, hatte er immer wieder deutlich gemacht, dass er dazu wohl nicht zur Verfügung stehen werde. Aus seinem Umfeld heißt es zudem, dass er in den vergangenen Monaten immer wieder Andeutungen gemacht habe, schon seine zweite Amtszeit nicht zu Ende zu bringen.

Kein Patt bei der Energieembargo-Frage

Wie geht es nun weiter mit dem Sachverständigenrat? Formell sind die Weisen weiter handlungsfähig, für Beschlüsse braucht es qua Gesetz nur drei Stimmen. Aber auf Dauer wird diese Konstellation wohl nicht funktionieren.

Schon das Fehlen des fünften Mitglieds wurde immer wieder bemängelt. „Es war natürlich keine optimale Voraussetzung für die weitere Arbeit, weil mehrmals klare Mehrheiten für inhaltliche Positionen fehlten“, sagte Wieland in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das schwäche den Einfluss des Rates.

Im Jahresgutachten 2021 war es so zu einem Novum in der rund 60-jährigen Geschichte des Rates gekommen. In Fragen der Finanz- und Schuldenpolitik konnten sich die Weisen nicht einigen, es kam erstmals zu einem Patt.

Auch bei der Ende März vorgestellten Konjunkturprognose hatten Beobachter diese Konstellation erwartet. Bei der Frage, ob Deutschland ein Embargo gegen russische Energielieferungen verhängen sollte, hatten die Weisen im Vorfeld unterschiedliche Positionen eingenommen.

In der Prognose errechneten sie ein Minus für die Wirtschaftsleistung von nur zwei Prozent durch ein Embargo, wiesen aber auf die eingeschränkte Aussagekraft der Berechnung hin. Die Folge: Eine abschließende Handlungsempfehlung für die Politik formulierten die Weisen in ihrer Prognose nicht.

Wieland, der sich als einziger im Vorfeld nicht positioniert hatte, sagte dem Handelsblatt dennoch, dass die deutsche Wirtschaft „einen Lieferstopp von russischer Seite, auf den man sich dringendst vorbereiten muss, genauso wie ein eigenes Embargo verkraften“ würde.

Konfliktpotenzial in der Ampel

Ab Mai sind die Weisen dann nur noch zu dritt – was zwar wieder leichtere Mehrheiten im Rat bedeuten könnte. Doch Wirtschaftsweiser zu sein, ist ein Nebenamt. Alle Ratsmitglieder haben gleichzeitig Professuren inne.

Die Arbeitsbelastung bei einem derart dezimierten Rat ist kaum zu meistern, schon gar nicht mit Blick auf das gesetzlich verpflichtende, hunderte Seiten lange Jahresgutachten, das wieder im Herbst erscheint. „Die Bundesregierung sollte sich nicht zu viel Zeit mit den Nachbesetzungen lassen“, sagt die Wirtschaftsweise Grimm.

Zwei Fünftel fehlen bald: Nach Lars Feld (Mitte) verlässt auch Volker Wieland (2.v.l.) die Wirtschaftsweisen. Es bleiben Veronika Grimm (1.v.r.), Achim Truger und Monika Schnitzer. (Foto: Sachverständigenrat)

Dabei hat sich die Ampel nicht einmal auf die erste offene Stelle, also die Nachfolge von Lars Feld geeinigt. Namen kursieren zwar, aber im Moment habe man anderes zu tun, hieß es zuletzt noch aus Regierungskreisen. Mit Wielands Abgang dürfte der Rat auf der Prioritätenliste deutlich nach oben rücken.

Doch eine Einigung wird komplex. Während das Vorschlagsrecht für andere Positionen, etwa die Präsidentschaft der Bundesbank, bereits in den Koalitionsverhandlungen festgelegt worden war, ist beim Sachverständigenrat weiterhin offen, wer einen Namen ins Spiel bringen wird.

Klar ist aber schon jetzt: Es gibt unterschiedliche Vorstellungen. Finanzminister Christian Lindner (FDP) hat zuletzt ausgerechnet mit Feld den Ökonomen zu seinem Chefberater gemacht, bei dem sein Vorgänger und inzwischen Kanzler Olaf Scholz (SPD) dafür sorgte, dass er aus dem Sachverständigenrat ausschied.

Wielands Position könnte jetzt zur Verhandlungsmasse werden, um sich leichter einigen zu können, heißt es in Ökonomenkreisen. Zwar haben die Arbeitgeber inoffiziell das Vorschlagsrecht für diesen Platz.

Diese Regelung ist aber nirgends niedergeschrieben. Und es wäre nicht der erste Eingriff der Regierung. 2018 hatte bereits das Familienministerium die Verlängerung der Amtszeit eines Ratsmitglieds mit Arbeitgeber-Ticket verhindern wollen: Es ging um einen gewissen Volker Wieland.

