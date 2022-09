Ein Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats prognostiziert einen „steilen Anstieg“ der Beiträge in der Pflegeversicherung. Die Experten sehen das gesamte System in Gefahr.

Die Löhne steigen – und damit die Kosten. (Foto: imago/photothek) Arbeit im Pflegeheim

Berlin In der gesetzlichen Pflegeversicherung drohen durch die alternde Gesellschaft und höhere Ausgaben in den kommenden Jahren drastisch höhere Beiträge. Das ist das Ergebnis eines Gutachtens des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundeswirtschaftsministerium, das am Mittwoch vorgestellt wurde.

Demnach werde der Beitragssatz bis 2040 um 1,5 bis zwei Prozentpunkte ansteigen. Er liegt derzeit bei 3,05 Prozent für Versicherte mit Kindern und 3,4 Prozent für Kinderlose. Der Beitrag wird auf den Bruttolohn enthoben. Auf Sozialversicherte kämen damit in den kommenden Jahren weitere Belastungen zu, denn auch die Beiträge in der gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung werden absehbar steigen.

