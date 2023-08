Wohnkosten SPD-Vorstoß für Mietenstopp verärgert Immobilienwirtschaft

Steigende Mietpreise bringen vielerorts Menschen an die Belastungsgrenze. Die SPD will mit einem umfassenden Maßnahmenpaket gegensteuern – und löst damit teils großen Unmut aus.

Mieter sollen besser geschützt werden. (Foto: IMAGO/Hanno Bode) Mietwohnungen in Hamburg

Berlin Überlegungen der SPD für eine stärkere Begrenzung von Mieterhöhungen stoßen in der Immobilienwirtschaft auf Kritik. „Mit einem Mietenstopp gewinnt man vielleicht Wahlkämpfe, aber würgt den Wohnungsbau endgültig ab“, sagte Kai Warnecke, Präsident des Immobilieneigentümerverbands Haus & Grund, dem Handelsblatt. Leidtragende seien alle Mieterinnen und Mieter.

Auf der Klausurtagung der SPD-Bundestagsfraktion an diesem Montag in Wiesbaden soll ein Maßnahmenkatalog für mehr Mieterschutz beschlossen werden. In dem Papier, das dem Handelsblatt vorliegt, wird unter anderem gefordert, dass bundesweit Mieten in angespannten Wohngegenden nur um maximal sechs Prozent innerhalb von drei Jahren bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete angehoben werden dürfen.

Aktuell gilt eine allgemeine Grenze für Mieterhöhungen von 20 Prozent in drei Jahren. In Gegenden mit angespanntem Wohnungsmarkt sind es 15 Prozent. Im Koalitionsvertrag hatten die Ampelparteien vereinbart, diese Kappungsgrenze auf elf Prozent abzusenken.