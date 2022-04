Wohnraum Bundesbauministerin Geywitz hält trotz Problemen am Ziel von 400.000 neuen Wohnungen fest

Die Bereitstellung von Wohnraum ist durch die Folgen des Ukraine-Kriegs noch herausfordernder geworden. Erst im Herbst soll es konkrete Antworten auf drängende Probleme geben.

Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) bei einem Baustellenrundgang in Berlin: Sie will Städte dichter bauen. (Foto: dpa) Klara Geywitz

Berlin Trotz schwieriger Bedingungen beim Wohnungsbau hält Bundesbauministerin Klara Geywitz am Ziel der Ampelregierung fest, bis 2025 für jährlich 400.000 neue Wohnungen zu sorgen. Das zu erreichen sei durch Lieferengpässe und steigende Preise für Baustoffe und Energie noch einmal ambitionierter geworden, sagte die SPD-Politikerin anlässlich des neu formierten „Bündnis für bezahlbarer Wohnraum“ in Berlin.

Zugleich aber würden die Wohnungen noch viel dringender gebraucht - auch wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Viele Flüchtlinge könnten so schnell nicht in ihre Heimat zurückkehren. „Ja, die Rahmenbedingungen sind schwieriger geworden“, sagte Geywitz. Aber das Ziel dürfte angesichts der Herausforderungen nicht in Abrede gestellt werden.

„Wir haben keine Zeit zu verlieren“, sagte Geywitz. Wohnraum in Deutschland sei so knapp und teuer wie nie zuvor. „Wir sind kein Show-Bündnis“, sagte Geywitz weiter. „Wir müssen jetzt liefern und deshalb ab jetzt bauen.“