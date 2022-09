 Wohnungsbau: Bauindustrie ist besorgt: „Brauchen schnelle Entscheidung bei der Neubauförderung“

Berlin Der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Bauindustrie, Tim-Oliver Müller, hat die Bundesregierung aufgefordert, die Branche nicht länger im Ungewissen bei der künftigen Neubauförderung zu lassen. „Wir brauchen eine schnelle Entscheidung“, sagte Müller dem Handelsblatt.

Nach bisherigen Plänen der Bundesregierung soll die bisherige Förderung Ende des Jahres auslaufen. Die neue Förderung sieht unter anderem eine stärkere Fokussierung auf die Treibhausgasemissionen im gesamten Lebenszyklus des Gebäudes vor, das hatte die Ampel bereits in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt. Einzelheiten sind indes noch nicht bekannt.

Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) versprach zuletzt vor zwei Wochen nur so viel: eine Neubauförderung zu konzipieren, um den Bau von klimafreundlichen Wohnhäusern zu unterstützen, aber auch, um Familien bei ihrer Eigentumsbildung zu unterstützen. Dafür stehe im Ministerium zurzeit eine Milliarde Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds zur Verfügung, sagte sie im Bundestag.

„Der Wohnungsbau leidet unter den gestiegenen Baumaterialkosten und den steigenden Zinsen“, sagte Verbandschef Müller. „Wir befürchten, dass sich die ernüchternde Wohnungsbaubilanz 2021 von nur 293.000 fertiggestellten Wohnungen in diesem Jahr fortsetzen wird, auch wenn wir in der Lage wären, weitaus mehr zu bauen.“ Zum Vergleich: 2020 wurden 306.376 Wohnungen errichtet. Ziel der Bundesregierung ist indes der Neubau von 400.000 Wohnungen jährlich, davon 100.000 Sozialwohnungen.

Diese Zahl hält die Opposition angesichts sich verschlechternder Rahmenbedingungen für nahezu illusorisch. „Viele Projekte werden zurückgestellt oder ganz abgebrochen“, sagte der bau- und wohnungspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Jan-Marco Luczak, dem Handelsblatt. „In Deutschland wird nicht mehr gebaut, sondern weniger.“

Steigt die Miete, steigt auch das Mietausfallrisiko

Die Bauindustrie pocht auf Planungssicherheit. „Das Hin und Her der vergangenen Monate und die wiederholte kurzfristige Anpassung von Fördergeldern sind Gift für jeden Investor“, sagte Müller. Er forderte die Regierung auf, den Zielkonflikt zwischen energetischem Bauen einerseits und bezahlbarem Wohnraum andererseits in einem neuen Förderansatz aufzufangen.

„Die Baukosten sind inzwischen so hoch, dass die Wohnungen später für 14 Euro pro Quadratmeter vermietet werden müssten“, sagte Müller. „Die politische Zielmiete liegt aber mal gerade bei der Hälfte.“

Immer mehr Haushalte seien angesichts steigender Energie- und Lebenshaltungskosten auf eine niedrige Miete angewiesen, so Müller. „Ist die Miete später zu hoch, steigt auch das Mietausfallrisiko. Kein Investor lässt sich darauf ein.“

Die Regierung müsse sich dringend etwas einfallen lassen, wie die weitere Baukostensteigerung begrenzt und die Neubauförderung gestärkt werden könne, mahnt die Bauindustrie. Ansonsten sei der Anspruch der Regierung, für 400.000 neue Wohnungen jährlich zu sorgen, nicht zu erreichen. Müller sieht es als Chance, dass die Neubauförderung nun im Bundesbauministerium liegt – und nicht mehr im Wirtschaftsministerium.

Zu Beginn des Jahres hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zweimal Programme der staatlichen KfW-Förderbank gestoppt, weil das Geld für die hohe Nachfrage nach staatlicher Unterstützung im Neubau nicht ausreichte. Derzeit erhalten Antragsteller nur noch Geld vom Staat, wenn sie die Bedingungen des Programms „EH40-Nachhaltigkeit“ erfüllen.

EH40 bedeutet, dass ein Gebäude nur 40 Prozent der Energie verbraucht, die ein gesetzlich definiertes Standardhaus benötigt. Zusätzlich braucht es das Qualitätssiegel für nachhaltiges Bauen (QNG), das mit Anforderungen an die ökologische Qualität von Gebäuden verbunden ist, etwa die Verwendung schadstoffarmer Baumaterialien.

Die Bauindustrie hofft nun auf einen „starken Akzent“ durch das Bündnis für bezahlbaren Wohnraum. Dieses Bündnis aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft soll Vorschläge liefern, wie Bauen in Deutschland schneller, effektiver und günstiger werden kann. Am 12. Oktober will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Ergebnisse verkünden.

Die Wirtschaft sorgt sich zudem, dass Lieferanten kaum noch längerfristige Preiszusagen machen. Für die Bauunternehmen sei eine Angebotsabgabe daher zurzeit mit erheblichen Risiken verbunden, heißt es in der Bauindustrie. Sie wüssten schlicht nicht, ob ihre ursprüngliche Kalkulation bei Baubeginn noch Bestand habe oder ob sie auf den gestiegenen Kosten sitzen blieben. Lieferengpässe sieht Verbandschef Müller bislang nicht: „Wir bekommen derzeit noch alle Materialien, aber zu höheren Preisen.“

Bauunternehmer fordert Soforthilfen für den Mittelstand

Auch Thomas Reimann, Chef der Alea Hoch- und Industriebau AG in Frankfurt am Main, befürchtet keine Lieferengpässe, „sehr wohl aber erhebliche Preissteigerungen, die eine Kalkulation für die Bauherren zunehmend schwierig machen“. Er gehe von einem weiterhin schrumpfenden Markt aus, insbesondere im Wohnungsbau. „Das gefährdet sogar einst sichere Arbeitsplätze und führt im schlimmsten Fall zu Entlassungen von Fachkräften, die ja eigentlich gesucht werden. Es würde mich nicht wundern, wenn wir 2023 nur noch die Hälfte des seinerzeit erklärten Ziels der Bundesregierung von dann 200.000 Wohnungen fertigstellen werden.“

Er verspüre „sehr viel Angst und Unsicherheit im Markt“, sagte der hessische Bauunternehmer. Der Ampelregierung warf er eine „unausgegorene Politik“ vor. Bei allen Maßnahmen habe die Bundesregierung bislang den Mittelstand vergessen, obwohl dieser für 75 Prozent der Arbeitsplätze in Deutschland sorge. „Diese Unternehmen sind zurzeit die großen Verlierer“, sagte Reimann.

Der Unternehmer forderte die Regierung auf, über milliardenschwere Soforthilfen für den Mittelstand nachzudenken, die für die dringend notwendige Liquidität sorgten. „Die Betriebe brauchen Zuschüsse. Je energieintensiver die Branche, desto höher müssen die Zuschüsse sein. Kredite reichen nicht. Die Kunden akzeptieren keine massiven Preissteigerungen, um Kredite zurückzuzahlen – egal ob am Bau, in der Bäckerei oder in der mittelständischen Industrie. „Da müssen doch Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner an einem Strang ziehen“, sagte er. „Aber ich höre nichts.“

Er erwarte „keine Schnellschüsse, sondern Vorhaben, die zu 100 Prozent zu Ende gedacht sind“, sagte Reimann weiter. Beim Strom müssten SPD und Grüne ihre „ideologische Blockade“ überwinden und der Verlängerung der Kernkraftwerkslaufzeiten zustimmen: „Jetzt muss alles ans Netz, was geht. Auch Atom- und Kohlekraftwerke. Das senkt den Preis. Und das nimmt die Unsicherheit aus dem Markt und macht den Spekulanten, die den Strompreis nach oben getrieben haben, das Geschäft kaputt.“



