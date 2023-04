 Wohnungsbau in Deutschland: „Die Situation ist so schlecht wie noch nie“

Beim Wohnungsbautag zeigt ein Verbändebündnis die dramatische Lage auf dem Wohnungsmarkt. Das Neubaugeschäft bricht ein. Zudem drohen Stellenstreichungen.

In einer Studie des Wohnungs- und Bauforschungs-Instituts ARGE Auftrag des Verbändebündnisses heißt es, der Wohnungsbau müsse „im Fluss“ gehalten werden. (Foto: dpa) Wohnungsbau in Deutschland

Berlin, Düsseldorf In der Bau- und Wohnungswirtschaft steigt angesichts des stockenden Wohnungsbaus die Sorge vor einem Kapazitätsabbau in den Unternehmen. „Der Wohnungsmarkt steht am Kipppunkt“, warnt ein Bündnis von Organisationen und Verbänden der Bau- und Immobilienwirtschaft vor Beginn ihres Wohnungsbautags an diesem Donnerstag.

Noch reichten die Kapazitäten, um 400.000 Wohnungen pro Jahr neu zu bauen. Die Baugenehmigungen sinken jedoch seit Monaten, Wohnbauprojekte werden verschoben oder storniert. Das Münchner Ifo-Institut meldete am Donnerstag eine Zunahme der Stornierungen. „Infolge der rasant gestiegenen Baukosten und der höheren Finanzierungszinsen rentieren sich viele Wohnungsbauprojekte nicht mehr, werden verschoben oder ganz gestrichen“, hieß es. „Das Neugeschäft bricht förmlich ein.“

Unternehmen sind unter Druck

In einer Studie des Wohnungs- und Bauforschungsinstituts ARGE im Auftrag des Verbändebündnisses heißt es, der Wohnungsbau müsse „im Fluss“ gehalten werden. Sonst sei kurzfristig mit einem „drastischen Kapazitätsabbau“ zu rechnen. Damit fehle es dann auch langfristig an Möglichkeiten, Wohnungen in ausreichender Stückzahl zu bauen.