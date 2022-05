Wohnungsbau Staatliche Immobilienholding: Bima wechselt absehbar nicht zu Bauministerin Geywitz

Berlin Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) ist eine der größten Immobilieneigentümerinnen Deutschlands. Ihr gehören nach eigenen Angaben rund 500.000 Hektar Grundstücksfläche sowie rund 39.000 Wohnungen. Zudem verwaltet sie rund 26.000 Liegenschaften, also Ministeriumsgebäude und andere Bauten der öffentlichen Hand.

Für die mächtige Behörde ist allerdings nicht Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) zuständig. Der Bundesbau fällt in den Geschäftsbereich von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP).

Und das wird auf lange Sicht auch so bleiben. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Unionsfraktion hervor, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt.

Auf die Frage, ob die Bundesregierung plane, die Bima vom Geschäftsbereich des Bundesfinanzministeriums (BMF) in den Geschäftsbereich des neuen Bundesbauministeriums (BMWSB) zu überführen, heißt es: „Die Bima bleibt weiterhin dem Geschäftsbereich des BMF zugeordnet.“

Für Geywitz macht das – neben Lieferengpässen und rasant steigenden Preisen für Baustoffe und Energie – die Lage kompliziert. Denn die Bundesbauministerin soll eines der zentralen Versprechen der Ampelkoalition umsetzen: 400.000 neue Wohnungen pro Jahr schaffen, davon 100.000 Sozialwohnungen.

Geywitz hat absehbar keinen direkten Zugriff auf die Bima

Die Bima könnte dabei eine Schlüsselrolle einnehmen. Denn die Bundesanstalt ist nach eigenen Angaben „neben dem Neubau und der Pflege des Bestandes“ auch „für die Verwertung entbehrlicher Liegenschaften zuständig“.

Sie könnte also als starke Bundesbau- und Bundeswohnungsgesellschaft auftreten und auch über Grundstücksverkäufe auf den Wohnungsmarkt einwirken. Doch Geywitz hat absehbar keinen direkten Zugriff.

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Mechthild Heil sagte dem Handelsblatt: „Auch an dieser Stelle zeigt sich dann, dass das neue Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen offenbar nur ein hübsches Etikett ist.“

Die Verantwortung für wichtige Bereiche der Baupolitik lägen in Wirklichkeit bei anderen Bundesministerien. So wie die Bima bei Lindner angesiedelt ist, liegt zum Beispiel das Mietrecht bei Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP).

Bundesfinanzminister Lindner

In der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Unionsfraktion heißt es weiter, es bedürfe „einer grundlegenden strukturellen und prozessualen Neuaufstellung im Bundesbau". Es gelte, zügig Verfahren und Strukturen zu vereinfachen und effizienter zu gestalten und die Anzahl der Prozessschritte abzubauen.

Dazu sei auch eine Neuausrichtung der Bima über den Bundesbau hinaus nötig: Der Behörde solle mehr „Freiheit“ verschafft werden, „damit sie im Rahmen ihrer Aufgaben insbesondere schneller selbst bauen kann“.

Bereits in ihrem Koalitionsvertrag hatten SPD, Grüne und FDP vereinbart, die „Verantwortung für Planung, Bau und Betrieb der Bundesbauten und Bundesliegenschaften“ bei der Bima zu „konzentrieren“. Ihr soll darüber hinaus die Aufnahme von Krediten ermöglicht werden, damit sie künftig „selbst investieren und bauen sowie weiterhin kommunales Bauen unterstützen“ könne.

Unklar, welche Rolle das BBR einnehmen soll

Bleibt die Frage, welche Rolle künftig das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) spielen soll. Die Behörde ist bislang vor allem für die Durchführung der Bauangelegenheiten des Bundes zuständig. Hier liegt die Fachaufsicht bei Geywitz.

Das 27-seitige Antwortschreiben der Bundesregierung zeigt nun, dass nicht so recht klar zu sein scheint, was aus dem BBR wird. So bekennt Baustaatssekretär Sören Bartol (SPD) in dem Schreiben, aufgrund des laufenden Reformprozesses seien keine Angaben möglich, welche der großen Baumaßnahmen aktuell vom BBR und welche von der Bima betreut würden.

Laut Regierungsangaben haben Finanz- und Bauministerium Anfang März das Projekt „Reform Bundesbau“ gestartet: Bima-Chef Christoph Krupp und BBR-Präsidentin Petra Wesseler sollen ein Reformkonzept vorlegen, das noch in diesem Jahr umgesetzt werden soll.

CDU-Politikerin Heil warnt: „Wenn die Ampelkoalition die federführende Verantwortung für die Neuerrichtung von Bundesbauten komplett an die Bima übergibt, wird damit das Bundesfinanzministerium für den Neubau des Bundes umfassend zuständig.“

Das BBR als nachgeordnete Behörde des Bauministeriums würde damit laut Heil zum reinen „Juniorpartner“ von Bima und Finanzministerium – und das bei einer Behörde von 1500 Mitarbeitern.

Geywitz könnte für fremde Fehler verantwortlich gemacht werden

Nach Angaben der Bundesregierung ergeben sich in den nächsten Jahren „enorme Herausforderungen“ im Bundesbau: „Der Abbau von Sanierungsstau, dringend benötigte zusätzliche bauliche Infrastruktur für neue und hinzukommende Aufgaben und insbesondere die anstehende energetische Sanierung des Bundesgebäudebestandes erfordern eine sehr deutliche Steigerung der Investitionen im Bundesbau.“ Das werde sich nur erreichen und umsetzen lassen, wenn die bisherigen Projektvorbereitungs-, Planungs- und Bauzeiten erheblich verkürzt würden.

Mit Blick auf die Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes, die IT, das Controlling und Risikomanagement solle es künftig ein einheitliches Vorgehen von Bima und BBR geben.

Wohnungsbau

CDU-Politikerin Heil meint: „Frau Ministerin Geywitz wird am Ende für die leider bereits jetzt absehbaren Misserfolge der Bundesregierung im Bereich Wohnen und Bauen von der Öffentlichkeit verantwortlich gemacht werden.“ Dabei stammten die eigentlichen Fehler häufig aus anderen Ministerien mit weniger fachlicher Expertise in diesem Bereich.

Ein Hoffnungsschimmer für die Bundesbauministerin könnte sein, dass Bima-Chef Krupp ein Vertrauter von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist. Als Erster Bürgermeister in Hamburg machte Scholz Krupp zum Chef der Staatskanzlei, später dann als Bundesfinanzminister zum Bima-Chef.

