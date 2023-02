Die Herausforderungen auf dem Wohnungsmarkt sind immens. Experten erwarten ein geringeres Angebot. Bis 2025 könnten 700.000 Wohnungen fehlen.

Für 2023 rechnen die Immobilienexperten mit einem nochmaligen Rückgang der Leerstandsquote auf dem Wohnungsmarkt. (Foto: IMAGO/Jochen Eckel) Die Finanzierung von Neubauten wird schwieriger

Berlin, Düsseldorf Das Wohnraumproblem in Deutschland verschärft sich weiter. Der Spitzenverband der Immobilienwirtschaft (ZIA) warnte am Dienstag vor einem „Wohnungsbau-Debakel“ im Jahr 2025, „wenn wir so weitermachen wie bisher“.

Die Zahl der dann fehlenden Wohnungen könnte bei 700.000 Wohnungen liegen, sagte ZIA-Präsident Andreas Mattner bei der Präsentation des Frühjahrsgutachtens der Immobilienweisen. „Das entspräche fast dem Wohnungsbestand des Saarlands und Bremens zusammengenommen.“

Für 2023 sieht Mattner bereits 400.000 fehlende Wohnungen. Gründe sind die hohen Zuwanderungszahlen in Deutschland, gepaart mit sinkenden Investitionen im Wohnungsbau. Kosten- und Zinssteigerungen sowie staatliche Regulierungen bremsten die Wohnungswirtschaft zunehmend aus.

