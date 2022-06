Wohnungsmarkt Kühnert zu Mieten-Ankündigung von Vonovia-Chef: „unverfroren und durchschaubar“

Der Vonovia-Chef Buch hatte angesichts der hohen Inflationsrate vor steigenden Mieten gewarnt. SPD-Generalsekretär Kühnert hält das Argument für hinfällig.

Profitinteressen zurückzuhalten sei angesichts der hohen generellen Kosten für die Mieter „eine Frage des Anstands“, sagte der SPD-Politiker. (Foto: dpa) Kevin Kühnert

Düsseldorf SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat scharfe Kritik an Vonovia-Chef Rolf Buch geübt. Dessen Aussage, die rasante Preisentwicklung zwinge den Wohnungskonzern, die Mieten entsprechend der Inflation zu erhöhen, sei „grober Unfug“, sagte Kühnert dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. „Und ich unterstelle Herrn Buch, dass er das auch weiß.“

„Vonovia und andere Wohnungskonzerne geben nur einen überschaubaren Teil ihrer Mieteinnahmen für Dienstleistungen und Güter aus, die tatsächlich von der aktuellen Teuerung massiv betroffen sind“, sagte Kühnert weiter. „Ein riesiger Teil der Vonovia-Mieten geht stattdessen für die üppigen Dividenden der Vonovia-Aktionäre drauf.“

Buch, Vorstandschef des größten deutschen Wohnungskonzerns Vonovia, hatte im Handelsblatt angekündigt, wenn die Inflation dauerhaft bei vier Prozent liege, müssten „auch die Mieten künftig jährlich dementsprechend steigen“. Sonst würden viele Vermieter in ernsthafte Schwierigkeiten geraten. „Wir können nicht so tun, als wenn die Inflation an den Mieten vorbeigeht. Das wird nicht klappen.“

Kühnert kritisierte, einem Euro Mieteinnahmen hätten bei Vonovia zuletzt 37 Cent Dividende gegenüber gestanden. 2021 habe der Konzern einen Rekordgewinn gemacht. „Es gibt in Deutschland aber keinen Rechtsanspruch auf Rekordgewinne“, sagte der Sozialdemokrat. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen „Atemberaubende Gewinne einfahren und gleichzeitig auf die Tränendrüse drücken, das ist unverfroren und durchschaubar“, warf Kühnert dem Konzernchef vor. „Vonovia hat sich durch seine Mieterinnen und Mieter jahrelang eine goldene Nase verdient. Es ist eine Frage des Anstands, jetzt eigene Profitinteressen zurückzustellen und den Aktionären reinen Wein einzuschenken: Die fetten Jahre sind vorbei.“ Wohnungskonzerne stimmen auf höhere Mieten ein Er erwarte von Buch, dass er in dieser schwierigen Lage nicht mit den Sorgen der Menschen spiele, erklärte Kühnert. „Wer mit Gemeinwohlgütern reich geworden ist, der trägt im Moment der Krise die verdammte Verantwortung, das Gemeinwohl zu schützen.“ Nach den Aussagen Buchs kündigten auch andere Wohnungskonzerne an, höhere Mieten nicht ausschließen zu können. Dazu gehört der Düsseldorfer Konzern LEG Immobilien. Es sei davon auszugehen, dass bei anhaltender Inflation auch Löhne und Gehälter und letztlich die Bereitschaft, mehr Geld für die Miete zu zahlen, steigen werden, sagte ein Sprecher. Diese gestiegenen Mieten fließen perspektivisch in den dann höheren Mietspiegel ein, an dem sich die Wohnungsgesellschaften orientieren. >>Lesen Sie hier: Mögliche Mieterhöhungen wegen Inflation: Grüne und Mieterbund kritisieren Vonovia Der Deutsche Mieterbund zeigte sich unterdessen „entsetzt über die mediale Mieterhöhungsankündigung“ der Vonovia. Aus der Politik kamen erste Anzeichen für weitere Eingriffe in den Miet- und Wohnungsmarkt. Die wohnungspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Christina-Johanne Schröder, sagte dem Handelsblatt, sie empfinde die Äußerungen des Vonovia-Chefs „als klare Aufforderung, das Mietrecht massiv zu stärken, die Neue Wohngemeinnützigkeit einzuführen und Kommunen bei der Bodenbevorratung zu unterstützen“. Mehr: Vonovia-Chef Buch: „Wenn die Inflation dauerhaft bei vier Prozent liegt, müssen Mieten ansteigen“