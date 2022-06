Wohnungsmarkt Mögliche Mieterhöhungen wegen Inflation: Grüne und Mieterbund kritisieren Vonovia

Nach dem Dax-Konzern wollen weitere Wohnungskonzerne höhere Mieten nicht ausschließen. Die Grünen wollen das Mietrecht stärken, Experten warnen vor weiteren Eingriffen.

Frankfurt, Berlin Nach Deutschlands größtem Vermieter Vonovia stimmen auch andere große deutsche Wohnungskonzerne angesichts der hohen Inflation ihre Mieter auf Erhöhungen ein. Dazu gehört der Düsseldorfer Konzern LEG Immobilien. Es sei davon auszugehen, dass bei anhaltender Inflation auch Löhne und Gehälter und letztlich die Bereitschaft, mehr Geld für die Miete zu zahlen, steigen werden, sagte ein Sprecher.

Diese gestiegenen Mieten fließen perspektivisch in den dann höheren Mietspiegel ein, an dem sich die Wohnungsgesellschaften orientieren, betonte der Immobilienriese. „Der Mietenmarkt wird sich daher nicht von der allgemeinen Preisentwicklung entkoppeln.“ Die LEG verfügt über rund 166.000 Mietwohnungen, in denen etwa 500.000 Menschen leben.