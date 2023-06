Wolfgang Ischinger „Die europäische Perspektive kommt viel zu kurz“

Der Top-Diplomat hält Deutschlands neue Nationale Sicherheitsstrategie für zu kurz gegriffen – und zweifelt an der vom Bundeskanzler beschworenen Zeitenwende.

Ischinger fordert im Handelsblatt-Interview einen „Chief Risk Officer“ für die Bundesregierung. (Foto: IMAGO/Eibner) Wolfgang Ischinger, langjähriger Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz

Kaum ein Diplomat in Deutschland ist global so gut vernetzt wie Wolfgang Ischinger. Kaum einer kennt die internationalen Krisenherde so aus eigener Anschauung wie der ehemalige Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Die Nationale Sicherheitsstrategie der Bundesregierung sieht der ehemalige US-Botschafter mit großer Skepsis.

Es wäre ein Leichtes gewesen, die wichtigsten europäischen Partner in dem Strategie-Prozess mit einzubeziehen, findet Ischinger. Auch beim Thema Zwei-Prozent-Ziel für die Verteidigungsausgaben setze die Bundesregierung ihre Glaubwürdigkeit aufs Spiel. Ischinger fordert einen „Chief Risk Officer“ in Berlin.

Lesen Sie hier das vollständige Interview: