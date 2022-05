„Xinjiang Police Files“ FDP-Chef Lindner zu Uiguren-Enthüllung: „Die Bilder aus China sind schockierend“

Berlin FDP-Chef Christian Lindner hat sich entsetzt über die neuen Fotos und Dokumente der „Xinjiang Police Files“ gezeigt. „Die Bilder aus China sind schockierend. Bei allen Gelegenheiten müssen wir chinesische Offizielle auf die Menschenrechtslage ansprechen“, sagte der Bundesfinanzminister dem Handelsblatt.

Die Bilder zeigen eindrücklich, wie brutal China die Minderheit der Uiguren in der Region Xinjiang unterdrückt. Die Aufnahmen sind Teil eines umfassenden Leaks, das etwa der „Spiegel“ oder der Bayerische Rundfunk (BR) mit weiteren Medienpartnern ausgewertet hat. In den „Xinjiang Police Files“ sind demnach Informationen über rund 300.000 durch die Behörden registrierte Chinesen enthalten, zum größten Teil Uiguren.

FDP-Chef Lindner drängt darauf, die Menschrechtsverletzungen klar anzusprechen. „Samtpfötigkeit aufgrund unserer wirtschaftlichen Interessen darf es nicht geben“, sagte er. Die enorme Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft vom chinesischen Markt sei vor diesem Hintergrund besonders bedrückend.

Für den Bundesfinanzminister ist es deshalb „auch ein Gebot der ökonomischen Klugheit, unsere wirtschaftlichen Beziehungen rasch zu differenzieren“. Es gehe nicht um einen Rückzug vom chinesischen Markt. Andere Märkte müssten aber relativ wichtiger werden.

Für Lindner wäre es mehr als ein Symbol, wenn nun umgehend das Freihandelsabkommen Ceta mit Kanada ratifiziert wird. „Hier ermutige ich meinen grünen Koalitionspartner. Unseren Worten müssen Taten folgen“, forderte er. Es müssten umgehend Gespräche mit anderen Wertepartnern wie den USA aufgenommen werden, um die Handelsbeziehungen weiter zu vertiefen“.

Zeitweise mehr als eine Million Menschen in Lagern festgehalten

Teil des Leaks sind auch Fotos aus dem Inneren chinesischer Umerziehungslager. Eine Serie zeigt laut dem BR, wie mit Holzknüppeln bewaffnete Sicherheitskräfte einen Inhaftierten in Hand- und Fußfesseln abführen. Der Mann trägt einen schwarzen Sack über dem Kopf und sitzt am Ende der Fotoserie in einem sogenannten Tiger-Chair – einem speziellen Stuhl, der nach Angaben der Menschenrechtsorganisation „Human Rights Watch“ in chinesischen Gefängnissen zur Folter verwendet wird. Auf anderen Bildern sind Sicherheitskräfte mit Sturmgewehren zu sehen.

In der Autonomieregion Xinjiang wurde nach Einschätzung von Experten zeitweise eine Million Uiguren in Lagern festgehalten. In den vergangenen Jahren gelangten immer wieder interne Regierungsdokumente dazu an die Öffentlichkeit. Seitdem wurden offenbar einige Lager geschlossen, andere bestehen weiter fort. Nach Einschätzung von Experten verfolgt die Regierung in Peking gegenüber der muslimischen Minderheit eine rigorose Assimilationspolitik. Peking weist alle Vorwürfe zurück.

