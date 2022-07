Yasmin Fahimi „Dann gehen wir an die Wurzeln unserer Volkswirtschaft“ – DGB-Chefin sieht Millionen Jobs gefährdet

Deutschlands oberste Gewerkschafterin spricht über Lohnpolitik in Zeiten hoher Inflation – und erklärt die bessere Alternative zum Tankrabatt.

„Die Mitarbeiter selbst haben das größte Interesse an stabilen Wirtschaftsverhältnissen und nachhaltigen Standorten. Deshalb brauchen wir mehr Mitbestimmung.“ (Foto: Dominik Butzmann) DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi

Berlin Gewerkschaften und Arbeitgeber alleine werden nach Ansicht der neuen Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Yasmin Fahimi, nicht in der Lage sein, die aktuell hohen Teuerungsraten tarifpolitisch aufzufangen. „Wir brauchen zusätzlich politisch flankierende Maßnahmen“, sagte Fahimi im Interview mit dem Handelsblatt. Nötig seien beispielsweise ein zielgenaueres drittes Entlastungspaket und Verbesserungen bei der Fernpendlerpauschale.

Offen zeigte sich die DGB-Chefin dafür, dass die Politik zumindest temporär die in Tarifabschlüssen festgelegten Leistungen ganz oder teilweise von der Steuer befreit. „Aber wir werden uns sicher nicht vorschreiben lassen, welche Art von Abschlüssen wir machen“, betonte Fahimi. „Würden wir jetzt Lohnzurückhaltung üben, was der völlig falsche Weg wäre, würde der Preisschock in den nächsten Jahren voll auf die Beschäftigten durchschlagen.“

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen