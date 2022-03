ZDH Auf der Suche nach einem neuen Handwerks-Präsidenten liegt ein AfD-Schatten

Im Handwerk hat der Vorwahlkampf um die Nachfolge von Hans Peter Wollseifer begonnen. Dabei hat der ehrgeizige Dresdener Kammerpräsident Jörg Dittrich ein Problem.

Dittrich will an die Spitze des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH). (Foto: Handwerkskammer Dresden) Jörg Dittrich, Präsident der Handwerkskammer Dresden

Berlin Bei der Handwerkskammer Dresden sitzt AfD-Chef Tino Chrupalla bei Veranstaltungen schon mal in der ersten Reihe. Bis jetzt hat das nicht mal für eine Lokalposse gereicht. Doch der Präsident der Handwerkskammer Dresden, Jörg Dittrich, will an die Spitze des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH). Das erfuhr das Handelsblatt aus einer Handwerkskammer.

Der ZDH ist nicht nur einer der führenden und einflussreichsten Spitzenverbände in Berlin. Er ist auch Teil des deutschen Kammersystems neben dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK). Jeder Handwerksbetrieb in Deutschland muss auch Mitglied in einer Handwerkskammer sein. Die rund eine Million Betriebe sind eine wirtschaftliche, aber auch eine politische Macht.

Als Nachfolger des anerkannten ZDH-Präsidenten Hans Peter Wollseifer will nun offenbar Jörg Dittrich die Geschicke des Verbands leiten. Der 52-Jährige ist Dachdecker-Meister, hat ein Fernstudium zum Diplomingenieur absolviert und wurde an der Technischen Universität Kosice in der Slowakischen Republik promoviert.