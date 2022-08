Zukunft des Nahverkehrs Neun-Euro-Ticket: Bund und Länder spielen Katz und Maus

Bund und Länder streiten, ob es schon bald ein neues Rabattticket für den Nahverkehr geben wird. Die Branche steht vor weit größeren Problemen.

Das Neun-Euro-Ticket hat der Bahn viele neue Kunden beschert. (Foto: dpa) Bahnhof Norddeich Mole

Berlin Bundesverkehrsminister Volker Wissing will die Erfahrungen mit dem Neun-Euro-Ticket nutzen, um den öffentlichen Personennahverkehr grundlegend zu modernisieren. „Die Menschen haben über den Kauf des Tickets darüber abgestimmt, dass es so nicht bleiben soll“, sagte der FDP-Politiker am Mittwoch im Deutschlandfunk.

Zugleich stellte er in Aussicht, dass sich der Bund an einem neuen Ticket beteiligt. Er habe Finanzminister und Parteifreund Christian Lindner davon überzeugt, „dass es ein weiteres, modernes Ticket geben muss“. Es dürfe „keinen Rückfall in die alten Tarifstrukturen geben“. Er wolle zunächst aber über „Inhalte und Strukturen“ reden.