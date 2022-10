Zukunftsstrategie Innovation made in Germany: Diese Ziele will die Ampel bis 2025 erreichen

Bis 2025 soll Deutschland bei Innovationsausgaben, Forschungspersonal, Wagniskapital und Hightech-Gründungen konkrete Meilensteine erreichen.

Die Bundesregierung hat sich bis zum Jahr 2025 eigene Ziele gesteckt. (Foto: IMAGO/Westend61) Forschung und Innovation

Berlin Die Bundesregierung stellt ihre Innovationsförderung neu auf. Das zeigt die neue „Zukunftsstrategie Forschung und Innovation“, die die alte „Hightech-Strategie“ ablöst. Der Entwurf des Bundesforschungsministeriums liegt dem Handelsblatt vor. Neu ist, dass sich die Ampel dabei konkrete Ziele setzt, die sie bis 2025 erreichen will.

„Mit der Zukunftsstrategie schaffen wir ein ressortübergreifendes Fundament, um unsere Anstrengungen und Ressourcen als Bundesregierung zu bündeln und auf die großen Herausforderungen auszurichten“, sagte Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) dem Handelsblatt.

„Selten zuvor musste so vieles gleichzeitig bewältigt und gestaltet werden“, sagte die Ministerin in Bezug auf die aktuellen Krisen und Herausforderungen. Für diesen Kraftakt seien Forschung und Innovation unerlässlich. „Besonders wichtig ist mir, dass wir mehr Innovationen in die Anwendung bringen, technologieoffen in der Breite vorgehen und Technologieführerschaft gerade bei Schlüsseltechnologien verteidigen oder erringen.“