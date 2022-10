Zusatzbeitrag Schätzerkreis: Beiträge für gesetzliche Krankenkassen müssen 2023 auf Rekordhoch steigen

Berlin Der Schätzerkreis des Verbands der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) hat empfohlen, den durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz wegen der angespannten Finanzlage der Kassen im kommenden Jahr um 0,2 Prozentpunkte auf 1,5 Prozent anzuheben.

Dies würde einem Rekordhoch entsprechen. Der Gesamtbetrag läge dann im Schnitt bei 16,1 Prozent des Bruttolohnes. Der konkrete Beitragssatz ist von Kasse zu Kasse unterschiedlich.

Dem Schätzerkreis gehören Experten des GKV-Spitzenverbands, des Bundesgesundheits- und finanzministeriums sowie des Bundesamts für Soziale Sicherung an. Der Zusatzbeitrag muss bis November vom Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) festgelegt werden.

Das Ergebnis ist überraschend, da Lauterbach im Sommer eine Erhöhung des Zusatzbeitrag von 0,3 Prozentpunkten angekündigt hatte. Grund dafür war die Annahme, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen im kommenden Jahr ohne Gegenmaßnahmen auf ein Minus von 17 Milliarden Euro zulaufen würden.

Diese Summe bestätigte der Schätzkreis am Donnerstag zwar. Grund für den geringeren Zusatzbeitrag sind aber offenbar die leicht höheren Reserven im Gesundheitsfonds, durch den im nächsten Jahr zusätzlich zwei Milliarden Euro für die laufenden Ausgaben verwendet werden können. Die übrige Lücke wird durch Maßnahmen geschlossen, die mit dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz in der kommenden Woche im Bundestag beschlossen werden sollen.

Krankenkassen unterstützen niedrigere Beitragserhöhung

Dies sieht neben den höheren Zusatzbeiträgen unter anderem einen Abbau der Krankenkassenreserven in Höhe von vier Milliarden Euro, einen ergänzenden Bundeszuschuss von zwei Milliarden Euro und Einschnitte für die Pharmaindustrie, Ärzteschaft und Krankenhäuser vor, die drei Milliarden Euro bringen. Das Gesetz wird von heftigen Protesten – unter anderem von den Krankenkassen, Pharmaherstellern und Ärzten – begleitet.

Kassen begrüßten nun die Empfehlung zu niedrigeren Beitragserhöhungen. „Jeder Euro zum Schließen der Finanzierungslücke, der nicht durch steigende Zusatzbeiträge finanziert werden muss, zählt für die Menschen“, sagte die Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbands, Doris Pfeiffer, am Donnerstag. „Es ist richtig, die etwas höheren Rücklagen im Gesundheitsfonds, die ja ursprünglich von den Beitragszahlenden eingezahlt wurden, dafür zu nutzen, die Zusatzbelastungen für die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler abzumildern.“

Die Beratungen des Schätzerkreises galten in diesem Jahr durch wirtschaftliche Lage als besonders schwierig. In Kassenkreisen herrscht die Sorge, dass insbesondere die Ausgaben der Kassen im kommenden Jahr schöngerechnet wurden und etwa Faktoren wie die Inflation oder Kurzarbeit unterschätzt wurden. Einzelne Kassen könnten dadurch in Zahlungsschwierigkeiten geraten und müssten ihren Zusatzbeitrag weiter anheben.

