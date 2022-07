Zuwanderung Ampelkoalition bringt erstes Migrationspaket auf den Weg

Der Gesetzentwurf, den das Kabinett an diesem Mittwoch verabschieden will, sieht unter anderem eine Bleibeperspektive für langjährig nur geduldete Ausländer vor. Auch die Erwerbsmigration wird erleichtert.

Die Koalition will Geduldeten eine Bleibeperspektive eröffnen. (Foto: imago images / photothek) Geflüchteter bei der Ausbildung in einer Lehrwerkstatt

Berlin Die Bundesregierung will Ausländern, die schon mehr als fünf Jahre als Geduldete in Deutschland leben, eine dauerhafte Bleibeperspektive in Deutschland eröffnen. Der Gesetzentwurf von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) für das sogenannte Chancen-Aufenthaltsrecht soll am Mittwoch vom Bundeskabinett verabschiedet werden.

Die Ampelkoalition erhofft sich dadurch eine Linderung der akuten Personalengpässe in vielen Bereichen, wie die Migrationsexpertin der Grünen-Bundestagsfraktion, Filiz Polat, dem Handelsblatt erklärte: „Profitieren werden auch unzählige Unternehmen, gerade aus dem Mittelstand, die händeringend Arbeitskräfte suchen und schon seit Längerem auf pragmatische Verfahren im Aufenthaltsrecht dringen.“

In der Großen Koalition war der „Spurwechsel“ vom Asylverfahren in die Erwerbsmigration noch ein großes Streitthema zwischen den Arbeitsmarkt- und den Innenpolitikern. Letztere fürchteten, dass die Perspektive auf einen Job in Deutschland ein zusätzlicher Anreiz für Menschen sein könnte, ihre Heimat zu verlassen.