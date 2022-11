Zuwanderung Ampelkoalition streitet über schnellere Einbürgerung von Ausländern

Die Bundesinnenministerin will das Staatsbürgerschaftsrecht ändern.

Berlin Die Ampelkoalition streitet über die Pläne von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), das Staatsbürgerschaftsrecht zu reformieren und Einbürgerungen zu erleichtern. Spitzenpolitiker der FDP äußern ihre Vorbehalte, aber die SPD hält an ihrer Linie fest.

Der Co-Chef der SPD-Linken, Sebastian Roloff, sagte dem Handelsblatt: „Ich empfehle den Kollegen, sich stärker als verantwortlicher Teil der Koalition zu verstehen und der Union nicht bei der nächsten Kampagne auf den Leim zu gehen.“ Die FDP habe sich zudem selbst „eine liberale Migrationspolitik auf die Fahnen geschrieben“.

Der Generalsekretär der FDP, Bijan Djir-Sarai, hatte den Zeitpunkt für die Einbürgerungspläne als falsch bezeichnet. „Eine Entwertung der deutschen Staatsbürgerschaft wird es mit der FDP nicht geben. Das ist hart, aber notwendig“, sagte er der „Rheinischen Post“. Auch die Union äußerte sich ablehnend.

CDU-Chef Friedrich Merz betonte im ARD-Fernsehen, Einwanderung in den Arbeitsmarkt sei wichtig. Einwanderung in die Sozialsysteme müsse aber verhindert werden. Die Union werde nur notwendigen Verbesserungen im Staatsbürgerschaftsrecht zustimmen. Der Landesgruppenvorsitzende der CSU im Bundestag, Alexander Dobrindt, sprach von einem „Verramschen“ der deutschen Staatsbürgerschaft.

Die Liberalen stellen sich mit ihrer kritischen Haltung klar gegen ihre Koalitionspartner SPD und Grüne. Denn die Ampelparteien hatten in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, dass Ausländer in Deutschland leichter eine deutsche Staatsangehörigkeit erhalten können. Innenministerin Faeser treibt das Thema nun voran. Der Entwurf eines entsprechenden Gesetzes durchlaufe „in Kürze“ die regierungsinterne Ressortabstimmung, sagte ein Ministeriumssprecher dem Handelsblatt.

Scholz wirbt für Reform des Staatsbürgerschaftsrechts

In einem Gastbeitrag für den „Tagesspiegel“ bekräftigte Faeser das Koalitionsvorhaben: Ausländer, die ein qualifiziertes Aufenthaltsrecht haben, sollen bereits nach fünf Jahren eine Staatsbürgerschaft erhalten können statt wie bisher nach acht Jahren. Bei „besonderen Integrationsleistungen“ soll dies sogar schon nach drei Jahren möglich werden – etwa wenn Einwanderer besondere schulische oder berufliche Leistungen oder ehrenamtliches Engagement gezeigt haben oder über besonders gute Sprachkenntnisse verfügen.

Bijan Dijr Sarai

„Mit dem neuen Staatsangehörigkeitsrecht schaffen wir deshalb Anreize für Integration, statt Hürden aufzubauen und lange Wartezeiten zu verlangen“, schrieb die Ministerin.

Rückendeckung kam von Bundeskanzler Olaf Scholz. Deutschland brauche bessere Regelungen für die Einbürgerung, erklärte der SPD-Politiker in einer Video-Botschaft vom Wochenende. Die Frauen und Männer, die in den vergangenen Jahrzehnten nach Deutschland gekommen seien, hätten sehr dazu beigetragen, dass die deutsche Wirtschaft so gut laufe.

„Manche leben hier schon sehr, sehr lange und haben Kinder und Enkel“, sagte Scholz. „Und deshalb ist es sehr gut, wenn diejenigen, die so lange bei uns leben, sich auch dafür entscheiden, die deutsche Staatsbürgerschaft zu erwerben.“

FDP-Generalsekretär Djir-Sarai wies indes die SPD-Pläne auch mit dem Hinweis zurück, dass es bislang keine Fortschritte bei der Rückführung und bei der Bekämpfung der illegalen Migration gebe. Die zuständigen Ressorts hätten es nicht einmal geschafft, den Sonderbeauftragten zu benennen, meinte er.

DIW-Präsident sieht in SPD-Plänen „wichtiges Element, um Deutschland attraktiver für ausländische Fachkräfte zu machen“

In ihrem Koalitionsvertrag hatten SPD, Grüne und FDP eine „Rückführungsoffensive“ vereinbart, „um Ausreisen konsequenter umzusetzen, insbesondere die Abschiebung von Straftätern und Gefährdern“. Zuständig sollte ein Sonderbevollmächtigter sein, den es aber noch nicht gibt. Man dürfe daher „den zweiten Schritt nicht vor dem ersten machen“, mahnte Djir-Sarai.

Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sieht es genauso. Bevor Innenministerin Faeser schnelle Einbürgerungen „zur Chefinnen-Sache macht, sollte sie erst mal dafür Sorge tragen, dass die, die hier illegal sind, die, die möglicherweise auch gesetzlich aufgefallen sind, dass die erst mal ordentlich zurückgeführt werden“, sagte Strack-Zimmermann, die dem Vorstand von Partei und Fraktion angehört, in der Sendung „Frühstart“ von RTL/N-TV.

SPD und Grüne sehen keinen Grund, von Faesers Vorhaben abzurücken. Der SPD-Politiker Roloff sagte: „Dass wir die progressiven Themen, die wir im Koalitionsvertrag in dem Bereich festhalten konnten, nun umsetzen, dürfte niemanden überraschen.“

Sein Fraktionskollege Ralf Stegner ergänzte: „Eine der wesentlichen Begründungen für diese Fortschrittskoalition“ sei eine „progressive und moderne Einwanderungspolitik“, die bislang von den Konservativen blockiert worden sei. „Das werden wir auch umsetzen, nicht zuletzt, um den Fachkräftemangel wirksam zu bekämpfen.“

So argumentiert auch der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher. „Deutschlands Fachkräfteproblem wird sich durch die Demografie und durch den zunehmenden Wettbewerb um die klügsten Köpfe massiv verschärfen, wenn die Politik nicht viel entschiedener als bisher handelt“, sagte er dem Handelsblatt. „Eine klare Perspektive auf Staatsangehörigkeit ist ein wichtiges Element, um Deutschland attraktiver für ausländische Fachkräfte zu machen.“

