Zuwanderung Warum die AfD innovationsschwachen Regionen schadet

Die Bundesregierung will den Fachkräftemangel in Deutschland eindämmen. Doch ausgerechnet in innovationsschwachen Regionen gestaltet sich das schwierig – wegen der AfD.

AfD-Sympathisanten in Baden-Württemberg demonstrieren gegen die Migrationspolitik der Bundesregierung. (Foto: dpa) AfD

Berlin Die AfD stellt nach Einschätzung von Wirtschaftsforschern in bestimmten Regionen in Deutschland ein Hemmnis für die wirtschaftliche Entwicklung dar. Oliver Koppel, Innovationsexperte am Institut der deutschen Wirtschaft (IW), begründet dies mit dem Zulauf für die Partei insbesondere in innovationsschwachen Regionen.

„Die Tatsache, dass die AfD Zuwanderung ablehnt, wirkt innovationsschädlich, denn gerade diese Regionen sind auf qualifizierte Zuwanderung angewiesen, um ihre Innovations- und Fachkräftebasis zu stärken“, sagte Koppel dem Handelsblatt. Ausländische Ingenieurinnen und Ingenieure überlegten sich aber sehr genau, in welchen Regionen Deutschlands sie sich niederlassen.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) teilt die Einschätzung des IW. „Sie gilt nicht nur für die Zuwanderung aus Nicht-EU-Staaten, sondern, mit der Ausnahme von Polen, leider auch für die Zuwanderung aus vielen, vor allem westlichen EU-Mitgliedstaaten“, sagte Alexander Kritikos, der am DIW die Forschungsgruppe Entrepreneurship leitet, dem Handelsblatt.