Diplomatie Angst vor einer Eskalation mit China: Kontroverse um mögliche Taiwan-Reise Pelosis

Tokio, New York Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, ist zu Beginn ihrer Asienreise in Singapur eingetroffen – es ist der erste Stopp ihrer Asien-Reise, die sie auch nach Malaysia, Südkorea und Japan führen soll. Ob Pelosi einen Zwischenstopp in Taiwan einlegt, hält sie sich weiter offen.

Die US-Regierung verfolgt Pelosis Reise mit Sorge. US-Präsident Joe Biden befürchtet, dass der Besuch bei dem asiatischen Alliierten die ohnehin schon angespannten Beziehungen mit China weiter verschlechtern können. Eventuell könnte Peking sogar den Luftraum über Taiwan schließen, heißt es.

Kürzlich sagte Biden gegenüber Journalisten, dass das Militär die Reise von Pelosi „derzeit nicht für eine gute Idee“ halte. Pelosi entgegnete: „Vielleicht hat das Militär Angst, dass unser Flugzeug von den Chinesen abgeschossen wird oder so etwas Ähnliches.“

>> Lesen Sie dazu auch: USA wollen Taiwan notfalls militärisch verteidigen

Gleich mehrere prominente Republikaner unterstützen hingegen Pelosis Reisepläne – und kritisieren Biden damit indirekt als zu weich gegenüber China. „Ich denke, wenn die Sprecherin hinreisen will, sollte sie hinreisen“, sagte Mark Esper, unter US-Präsident Trump Verteidigungsminister, dem Sender CNN.

Trumps ehemaliger Außenminister Mike Pompeo hatte auf Twitter sogar angekündigt, er wolle mitkommen: „Nancy, ich komme mit dir. Ich stehe in China auf der schwarzen Liste, aber nicht im freiheitsliebenden Taiwan. Wir sehen uns dort!“, twitterte er.

Wie real ist die Gefahr einer militärischen Konfrontation? Taiwans Marine ist in Alarmbereitschaft. (Foto: AP) Manöver vor Taiwans Küste

Deutsche Außenpolitiker warnten vor einer Eskalation in dem Konflikt. Der Druck wachse derzeit, weil beim Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas im Herbst ein Strategiewechsel bevorstehen könnte, sagte FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff der „Rheinischen Post“. „Sollte Chinas Präsident Xi Jinping einen Angriff auf Taiwan ins Auge fassen, müssten die USA entscheiden, ob sie eingreifen oder nicht. Käme es zu einem Angriff, hätte das katastrophale Folgen, auch für unsere Wirtschaft.“

Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter sagte der Zeitung: Er fürchte, dass ein chinesischer Angriff auf Taiwan deutlich früher kommen könnte als bisher angenommen. China schaue bereits sehr genau hin, wie der Westen mit Russland verfahre. „Die chinesische Staatsführung könnte einen strategischen Vorteil in einem früheren Angriff sehen, weil der Westen derzeit viele Kapazitäten im Russland-Konflikt bindet.“

Die kommunistische Führung in Peking betrachtet das freiheitliche Taiwan als Teil der Volksrepublik und will es international isolieren. Hingegen sieht sich die 23 Millionen Menschen zählende Inselrepublik seit langem als unabhängig an. Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine wachsen die Sorgen vor einer Eroberung durch China. Die USA haben sich der Verteidigungsfähigkeit Taiwans verpflichtet – was bislang vor allem Waffenlieferungen bedeutete.

Spekulationen über eine mögliche Taiwan-Reise Pelosis verschärften die Spannungen zuletzt: Offensichtlich als Warnung an Washington hielt Chinas Militär am Samstag in der Nähe Taiwans Manöver mit scharfer Munition ab.

Der US-Präsident will mit dem chinesischen Präsidenten Xi telefonieren. Ärger um Taiwan käme ihm da ungelegen. (Foto: AP) Joe Biden

Für Nancy Pelosi fällt die Reise, die sie ursprünglich im April absolvieren wollte, die dann aber wegen ihrer Covid-Infektion abgesagt werden musste, mitten in ihren Wahlkampf. Die 82-Jährige kandidiert erneut als Abgeordnete für ihren Wahlkreis in San Francisco. Dabei inszeniert sie sich vor allem als Vorkämpferin der Freiheit – ob in der Ukraine oder in Taiwan.



Die Bewohner Taiwans leben seit mehr als 70 Jahren mit einem akuten Kriegsrisiko. Regelmäßig drohen die kommunistischen Machthaber in China, die kleine kapitalistische Republik notfalls mit Gewalt ins Reich der Mitte zu holen. Einige Experten sehen nun die Gefahr einer baldigen Eskalation, andere halten dies erst mittelfristig für wahrscheinlich. Der Chef der renommierten Asia Society etwa, der frühere australische Ministerpräsident Kevin Rudd, sieht eine Invasion eher als ein Problem der kommenden Dekade.

>>Lesen Sie dazu auch: China warnt vor „schweren Konsequenzen“ im Fall eines Taiwan-Besuchs

Taiwans Bevölkerung bleibt ebenfalls gelassen. Pelosis Besuch werde von vielen begrüßt, da er für eine unbedingte Unterstützung durch die USA stehe, betont Brian Hioe, Herausgeber des linken Onlinemagazins „New Bloom“. Im Land werde die wachsende Bedrohung zwar wahrgenommen. So gebe es inzwischen Bürgergruppen, die vorbeugend den Zivilschutz üben, um die Verteidigungsbereitschaft ihres Landes zu erhöhen. „Manchmal gibt es sogar Waffenübungen“, sagt Hioe. „Aber in den Medien ist die Bedrohung durch China eher ein Hintergrundrauschen, das jetzt vielleicht etwas lauter geworden ist.“

Unbestritten nehmen die Spannungen dennoch zu, wie Chinas regemäßige Entsendungen von Kampfflugzeugen in Taiwans Luftverteidigungszone und die zahlreichen Solidaritätsbekundungen westlicher Staaten gegenüber Taiwan zeigen.

Kapitalistisches Land im Schatten Chinas. (Foto: Reuters) Taiwans Hauptstadt Taipei

Die USA setzen mit dem „Taiwan Relations Act“ auf eine „strategische Vagheit“. Danach unterstützen die USA die Insel, zum Beispiel durch Waffenlieferungen, haben ihr allerdings keinen rechtlich verbindlichen militärischen Beistand zugesichert. Andererseits hat US-Präsident Joe Biden wiederholt zugesagt, die Insel gegen eine Invasion zu verteidigen. Auch japanische Spitzenpolitiker der regierenden Konservativen haben signalisiert, dass das Land seinem Nachbarn im Falle einer Invasion beistehen würde.

Wirtschaft von China und Taiwan ist eng verflochten

Die Volkswirtschaften von China und Taiwan sind eng verzahnt. Die Exporte des Inselstaats gehen zu 60 Prozent nach China. Und China hängt teilweise noch von Technikimporten und Investitionen taiwanesischer Konzerne ab.

Auch die deutsche Wirtschaft zeigt noch keine Zeichen von Panik. Die Investitionsbereitschaft zeige in den vergangenen fünf Jahren eine hohe Kontinuität, besagt eine Anfang 2022 veröffentlichte Umfrage der deutschen Auslandshandelskammer. 85 Prozent der Teilnehmer haben demnach ihre Ziele erreicht, 95 Prozent erklärten, auf der Insel zu bleiben und ihre Investitionen nicht in andere Länder zu verschieben.

Kammerchef Axel Limberg sieht auch neues Interesse. „Deutsche Unternehmen schauen weiterhin interessiert auf Taiwan, insbesondere auch im Energiesektor“, sagt er im Gespräch. „Fragen über eine mögliche wachsende Gefahr kommen eher aus Deutschland, nicht hier aus Taiwan.“ Für Taiwaner gelte das Gleiche. „Mir wird oft gesagt, dass man sich der besonderen Situation bewusst sei und alle Beteiligten umsichtig reagieren.“ Insgesamt gesehen sei Taiwan „ein stabiler und verlässlicher Partner“, meint Limberg.

Der Chemiekonzern Merck teilt diese Einschätzung offenbar. Das Unternehmen kündigte Ende 2021 Investitionen von je rund 500 Millionen Euro auf dem Festland und der Insel an, um die jeweiligen Halbleiterindustrien zu unterstützen. Dies sei die größte Investition seit Beginn von Mercks Taiwan-Engagement, teilte das Unternehmen damals mit.

Der Taiwan-Experte Sean King, Senior Vice President beim US-Lobbyistenberater Park Strategies, zeigt für das Engagement Verständnis. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Führung in Peking etwas Ernstes unternimmt“, sagt er. „Ich erwarte keine Wiederholung der Raketenkrise von 1996.“ Damals versuchte die Volksrepublik, die Bevölkerung durch wiederholte Raketentests vor einer Präsidentschaftswahl einzuschüchtern und so dazu zu bewegen, den damaligen Präsidenten Lee Teng-hui abzuwählen. Der hatte nicht nur die Chuzpe besessen, 1995 die USA zu besuchen, er galt auch als ein Unterstützer der Unabhängigkeitsbewegung.

Dafür wurde er 2000 sogar aus der damaligen Dauerregierungspartei Kuomintang (KMT) ausgeschlossen, die Taiwan lange diktatorisch regiert hatte. Denn bis heute glauben viele ältere Mitglieder weiterhin an die Idee eines vereinten Chinas. Nun werden Erinnerungen an die Raketenkrise wach.

Wird China vor den Lokalwahlen im Herbst erneut provozieren? Politische Beobachter befürchten, Peking werde versuchen, die linke Demokratische Fortschrittspartei von Präsidentin Tsai Ing-wen gegen die oppositionelle KMT zu unterstützen. Tsai setzt sich für den schwammigen Status quo ein, um Peking nicht zu reizen. Danach verzichtet die Regierung auf eine formelle Unabhängigkeitserklärung. „Die meisten Taiwaner scheinen zufrieden damit“, meint King.

Außerdem glaubt der Experte, dass Xi derzeit mit dem Kampf um seine Wiederwahl im Herbst, der Wirtschaftskrise und der Bekämpfung von Corona-Ausbrüchen beschäftigt ist und dafür eine gewisse außenpolitische Stabilität brauche.

Mehr: USA und China streiten um Chiptechnologien – und damit um Europas wertvollsten Tech-Konzern

Erstpublikation: 26.07.22, 18:42 Uhr (zuletzt aktualisiert: 01.08.22, 12:32 Uhr).