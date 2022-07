Drohende Rezession Ifo-Index fällt auf Zweijahrestief

Hohe Energiepreise und drohende Gasknappheit belasten die Konjunktur in Deutschland. Die Unternehmen erwarten in den kommenden Monaten erheblich schlechtere Geschäfte.

Der Ifo-Geschäftsklimaindex fällt auf ein Zweijahrestief. Deutschland steht "an der Schwelle zur Rezession". (Foto: IMAGO/Future Image) Ifo-Index sinkt deutlich

Berlin Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft ist so schlecht wie seit rund zwei Jahren nicht mehr. Die Gefahr einer Rezession steigt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex fiel im Juli auf 88,6 Zähler von 92,2 Punkten im Vormonat, wie das Münchener Ifo-Institut am Montag zu seiner Umfrage unter rund 9000 Managern mitteilte.

Das ist der niedrigste Wert seit Juni 2020. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonominnen und Ökonomen hatten lediglich einen Rückgang auf 90,2 Punkte erwartet. Ifo-Präsident Clemens Fuest sagte: „Hohe Energiepreise und drohende Gasknappheit belasten die Konjunktur. Deutschland steht an der Schwelle zur Rezession.“

Vor allem die angespannte Lage bei der Gasversorgung drückt die Stimmung. Die Sorge ist hoch, dass Russland seine Lieferungen erneut einstellen könnte. Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer sagte: „Wie schlimm es am Ende kommt, liegt leider vor allem in Wladimir Putins Händen.“